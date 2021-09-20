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Haberler Galeri iOS 15'in özellikleri nedir? İşte iOS 15 güncellemesi alacak tüm iPhone modelleri...
Giriş Tarihi: 20.09.2021 10:47 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021 10:52

iOS 15'in özellikleri nedir? İşte iOS 15 güncellemesi alacak tüm iPhone modelleri...

Apple geçtiğimiz hafta düzenlediği etkinlikte, iPhone 13 ailesini, Apple Watch Series 7'yi ve yeni iPad'leri tanıttı. Teknoloji devi bununla birlikte merakla beklenen iOS 15'in de 20 Eylül'de çıkacağını açıkladı. Beklenen gün sonunda geldi. iOS 15 bugün yayınlanacak. Peki iOS 15'le gelen yenilikler nedir, neler değişecek? Hangi iPhone modelleri güncellenecek? İşte merak edilen soruların cevaplarını bu haberimizde veriyoruz.

iOS 15’in özellikleri nedir? İşte iOS 15 güncellemesi alacak tüm iPhone modelleri...

Apple'ın uzun zaman üstünde çalıştığı ve test ettiği iOS 15, 20 Eylül Pazartesi yani bugün son kullanıcıların beğenisine sunulacak. Yeni iOS sürümüyle birlikte iPhone'lar yeni özelliklere kavuşacak. iPhone kullanıcıları, telefonlarının iOS 15 güncellemesini alıp almayacağını ve hangi yeniliklerin olduğunu merak ediyor. Lafı daha fazla uzatmadan yeni işletim sistemiyle ilgili detaylara birlikte bakalım.

iOS 15’in özellikleri nedir? İşte iOS 15 güncellemesi alacak tüm iPhone modelleri...

iOS 15'LE GELEN YENİ ÖZELLİKLER NEDİR?

FACETIME DEĞİŞİYOR

Apple geçen sonbaharda duyurduğu uzaysal ses sistemi (spatial audio) yeni iOS 15'le birlikte Facetime'a geliyor. Apple'ın görüntülü konuşma platformu Facetime'da etkileşimin gerçekliği artırılacak.

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iOS 15’in özellikleri nedir? İşte iOS 15 güncellemesi alacak tüm iPhone modelleri...

Kendinizi, konuştuğunuz biriyle aynı odada gibi hissedeceksiniz. Konuşanın telefona konumu sizin ekranınızda bir ikon olarak çıkacak ve sesi bulunduğu pozisyona göre sürekli olarak değişecek.

iOS 15’in özellikleri nedir? İşte iOS 15 güncellemesi alacak tüm iPhone modelleri...

Ayrıca makine öğrenmesiyle desteklenen Facetime dışarıdaki sesleri engelleyece ve çok net bir iletişime aracılık edecek. Son olarak FaceTime'a SharePlay adındaki bir özellik getiriliyor. Böylece biriyle konuşurken bir müzik ya da film paylaşımı yapabileceksiniz.

iOS 15’in özellikleri nedir? İşte iOS 15 güncellemesi alacak tüm iPhone modelleri...

FOTOĞRAFLAR VE BİLDİRİMLER DEĞİŞİYOR

iOS 15, grup sohbetlerinde fotoğraf paylaşımına kolaj özelliği getirilecek. Apple News bölümünde ise sizinle paylaşılan bağlantılar ayrıca listelenecek. Aynısı fotoğraflar bölümünde de olacak ve size gönderilen fotoğrafları ayrıca görebileceksiniz.

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