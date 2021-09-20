iOS 15’in özellikleri nedir? İşte iOS 15 güncellemesi alacak tüm iPhone modelleri...

Ayrıca makine öğrenmesiyle desteklenen Facetime dışarıdaki sesleri engelleyece ve çok net bir iletişime aracılık edecek. Son olarak FaceTime'a SharePlay adındaki bir özellik getiriliyor. Böylece biriyle konuşurken bir müzik ya da film paylaşımı yapabileceksiniz.