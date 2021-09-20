Giriş Tarihi: 20.09.2021 10:47Güncelleme Tarihi: 20.09.2021 10:52
iOS 15'in özellikleri nedir? İşte iOS 15 güncellemesi alacak tüm iPhone modelleri...
Apple geçtiğimiz hafta düzenlediği etkinlikte, iPhone 13 ailesini, Apple Watch Series 7'yi ve yeni iPad'leri tanıttı. Teknoloji devi bununla birlikte merakla beklenen iOS 15'in de 20 Eylül'de çıkacağını açıkladı. Beklenen gün sonunda geldi. iOS 15 bugün yayınlanacak. Peki iOS 15'le gelen yenilikler nedir, neler değişecek? Hangi iPhone modelleri güncellenecek? İşte merak edilen soruların cevaplarını bu haberimizde veriyoruz.