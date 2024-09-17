Giriş Tarihi: 17.09.2024 16:52
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024
16:54
iPhone kullananlar dikkat! iOS 18 güncellemesi şarjı su gibi içiyor: "Etkilenmemek için..."
Apple, iOS 18 güncellemesini dünya genelinde yayımladı ve bu güncellemeyi yapanlar, batarya ömründe azalma yaşayabilirler, işte nedeni. Bu hafta, Apple için büyük bir hafta çünkü ABD'li teknoloji devi sadece yeni AirPods, Apple Watch ve iPhone'ları piyasaya sürmekle kalmadı, aynı zamanda en yeni iOS işletim sistemini de kullanıcılarla buluşturdu. Fakat bu güncellenme şarjınızı nasıl etkileyecek? İşte cevabı...