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Haberler Galeri iPhone kullananlar dikkat! iOS 18 güncellemesi şarjı su gibi içiyor: "Etkilenmemek için..."
Giriş Tarihi: 17.09.2024 16:52 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 16:54

iPhone kullananlar dikkat! iOS 18 güncellemesi şarjı su gibi içiyor: "Etkilenmemek için..."

Apple, iOS 18 güncellemesini dünya genelinde yayımladı ve bu güncellemeyi yapanlar, batarya ömründe azalma yaşayabilirler, işte nedeni. Bu hafta, Apple için büyük bir hafta çünkü ABD'li teknoloji devi sadece yeni AirPods, Apple Watch ve iPhone'ları piyasaya sürmekle kalmadı, aynı zamanda en yeni iOS işletim sistemini de kullanıcılarla buluşturdu. Fakat bu güncellenme şarjınızı nasıl etkileyecek? İşte cevabı...

iPhone kullananlar dikkat! iOS 18 güncellemesi şarjı su gibi içiyor: Etkilenmemek için...

iOS 18 dün gece yayımlandı ve iPhone 15, iPhone 14, iPhone 11 ve hatta iPhone XS gibi yakın zamanda piyasaya sürülen bir cihazınız varsa ücretsiz olarak indirilebilir.

iPhone kullananlar dikkat! iOS 18 güncellemesi şarjı su gibi içiyor: Etkilenmemek için...

Bu sürüm, mesajlaşma yöntemlerini geliştirme, yeni Fotoğraflar ve Şifre uygulamaları ve ana ekranı tamamen özelleştirme ile uygulamalarınızın rengini değiştirme seçenekleri gibi birçok özellikle dolu.

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iPhone kullananlar dikkat! iOS 18 güncellemesi şarjı su gibi içiyor: Etkilenmemek için...

Apple'dan güçlü bir sürüm, iOS 18'in en iyi beş özelliğini buradan okuyabilirsiniz. Ancak, cihazınıza indirdiyseniz dikkat edin.

iPhone kullananlar dikkat! iOS 18 güncellemesi şarjı su gibi içiyor: Etkilenmemek için...

Apple, yıllık iOS güncellemelerini yayımladığında, kullanıcılar sıklıkla batarya ömrü konusunda şikayetlerde bulunurlar.

iPhone kullananlar dikkat! iOS 18 güncellemesi şarjı su gibi içiyor: Etkilenmemek için...

Önceki sürümler, iPhone kullanıcılarının bataryalarının normalden çok daha hızlı tükendiğinden şikayetçi olarak sosyal medyaya akın ettiğini gördü.

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