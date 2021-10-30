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Haberler Galeri iPhone'da Uygulama Gizlilik Raporu dönemi başlıyor! Apple, iOS 15.2'le birlikte kullanıma sunacak
Giriş Tarihi: 30.10.2021 14:35 Güncelleme Tarihi: 30.10.2021 14:36

iPhone'da Uygulama Gizlilik Raporu dönemi başlıyor! Apple, iOS 15.2'le birlikte kullanıma sunacak

Apple kısa süre önce iOS 15.1 güncellemesini kullanıcıların beğenisine sundu. Bu güncellemeyle birlikte iOS 15'te şikayet edilen birçok problem giderildi, yeni özellikler iPhone'lara eklendi. Fakat teknoloji devi güncellemelere hız kesmeden devam ediyor. 15.1'in hemen arkasından 15.2 güncellemesi ortaya çıktı. Apple, iOS 15.2'nin beta sürümünü geliştiricilerle paylaştı. Yeni yazılım paketinde Uygulama Gizlilik Raporu adında bir özellik yer alıyor. Böylece kullanıcılar, uygulamaların hangi özellikleri kullandığını ve yaptıkları işlemleri görebilecekler. Lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

iPhone’da Uygulama Gizlilik Raporu dönemi başlıyor! Apple, iOS 15.2’le birlikte kullanıma sunacak

iOS 15 eylül ayında çıktı. Yeni iOS işletim sistemi birçok yenilikle birlikte geldi, ancak diğer yandan bazı sorunlarla da konuşuldu. Wi-Fi bağlantısının kopması, uygulamaların çökmesi, şarjın hızlı azalması, Apple Watch üzerinden iPhone kilidinin açılmaması gibi hatalar kullanıcılar tarafından dile getirildi.

iPhone’da Uygulama Gizlilik Raporu dönemi başlıyor! Apple, iOS 15.2’le birlikte kullanıma sunacak

Apple kısa süre içinde çıkardığı ara güncellemeler ve kapsamlı iOS 15.1 güncellemesiyle birlikte sorunların büyük çoğunluğunu çözdü. Fakat kalan problemleri ortadan kaldırmak ve yeni özellikler üzerinde çalışmalarına devam ediyor. iOS 15.2 güncellemesi de ortaya çıktı. Kısa süre önce ilk beta sürümü yayınlanan 15.2'de Uygulama Gizlilik Raporu isminde bir yenilik yer alıyor.

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iPhone’da Uygulama Gizlilik Raporu dönemi başlıyor! Apple, iOS 15.2’le birlikte kullanıma sunacak

iOS 15.2 beta'nın sürüm notlarına göre güncelleme kullanıcıların uygulama etkinliklerini görüntülemesine olanak tanıyan bir özellik olan Uygulama Gizlilik Raporu'nu içeriyor. Apple bu özelliği şöyle açıklıyor:

iPhone’da Uygulama Gizlilik Raporu dönemi başlıyor! Apple, iOS 15.2’le birlikte kullanıma sunacak

"Uygulama Gizlilik Raporu'nu açtığınızda, uygulamalarınızda gerçekleşen işlemleri bir bakışta görebiliyorsunuz. Uygulamaların konumunuza, fotoğraflarınıza, kameranıza, mikrofonunuza ve kişilerinize son 7 günde ne sıklıkla eriştiğini Ayarlar'daki bir bölümden takip edebiliyorsunuz. Ayrıca uygulamaların bağlantı kurduğu alan adlarını da görüntüleyebiliyorsunuz. Gizlilik Değeri
Etiketleri ve bu özellik birlikte kullanıldığında, uygulamaların gizliliğinizi nasıl ele aldığını daha detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz."

iPhone’da Uygulama Gizlilik Raporu dönemi başlıyor! Apple, iOS 15.2’le birlikte kullanıma sunacak

iOS 15.2 güncellemesi kullanıma girdiğinde Apple'ın önemli özelliği için Ayarlar > Gizlilik > Uygulama Gizlilik Raporu > Uygulama Gizlilik Raporu'nu Aç yolunu izlemeniz yeterli olacak.

(Mynet)

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