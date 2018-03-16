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nı doğaüstü varlıklar mı kaçırdı?

nın gizemi yıllardır sürüyor. 'dan 'e uçarken kaybolan uçağı halen bulunamadı. 2014'te gerçekleşen olaydan sonra geniş çaplı aramalar yapıldı, ancak ne uçağa ne de herhangi bir kanıta ulaşılamadı. Dünya medyasının yakından takip ettiği olayla ilgili düzenlenen bir raporda, uçağın kaybolması akıl almaz olarak nitelendirildi. Birkaç gün önce bir kullanıcısının aldığı esrarengiz mesaj, Malezya uçağı hakkındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. İşte internette dikkat çeken ilginç hikaye...

Giriş Tarihi: 16.03.2018 11:01 Güncelleme Tarihi: 16.03.2018 11:32
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nı doğaüstü varlıklar mı kaçırdı?
Kayıp Malezya uçağını doğaüstü varlıklar mı kaçırdı?

8 Mart 2014'te kaybolan ve halen izi bulunamayan uçağı hakkında birçok teori var. Bazıları uçakta gizli bir askeri cihazın taşındığını ve bu yüzden düşürüldüğünü ileri sürüyor.

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nı doğaüstü varlıklar mı kaçırdı?
Kayıp Malezya uçağını doğaüstü varlıklar mı kaçırdı?

Kimine göreyse yolcular arasında gizli kimliklere sahip üst düzey yetkililer ve bilim insanları vardı, bu yüzden uçak kaçırıldı ve bu insanlar başka bir yere götürüldü. Bu olaya şahit olan diğer yolcuların isimlerinin değiştirildiği ve farklı ülkelerde yeni bir yaşantıya başladığı söyleniyor.

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nı doğaüstü varlıklar mı kaçırdı?
Kayıp Malezya uçağını doğaüstü varlıklar mı kaçırdı?

UFO uzmanlarına göreyse uçak uzaylılar tarafından kaçırıldı.

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nı doğaüstü varlıklar mı kaçırdı?
Kayıp Malezya uçağını doğaüstü varlıklar mı kaçırdı?

'da gündeme gelen ve bir anda tartışmaları alevlendiren yeni hikaye de doğaüstü varlıklardan bahsedildi.

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nı doğaüstü varlıklar mı kaçırdı?
Kayıp Malezya uçağını doğaüstü varlıklar mı kaçırdı?

Ty nickli bir kullanıcısı kısa süre önce kimliği belirsiz birinden sesli mesaj aldığını belirtti ve bu mesajı takipçileriyle paylaştı. Ayrıca Ty, mesajın askeri kodlar içerdiğini belirtti.

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nı doğaüstü varlıklar mı kaçırdı?
Kayıp Malezya uçağını doğaüstü varlıklar mı kaçırdı?

Bu tweet paylaşımından bir gün sonra Ty, mesaj içeriğinin "Tehlike SOS. Tahliye olurken dikkatli olun. İnsan değiller. SOS tehlike SOS" olduğunu ve kordinatlar verdiğini belirtiyor.

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nı doğaüstü varlıklar mı kaçırdı?
Kayıp Malezya uçağını doğaüstü varlıklar mı kaçırdı?

Erin Mahoney isimli kullanıcısı, Ty'nin paylaştığı sesli mesajdaki koordinatları araştırıyor ve koordinatların, uçağının kaybolduğu bölgeye yakın olduğunu ortaya çıkartıyor.

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