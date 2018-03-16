Kayıp Malezya uçağını doğaüstü varlıklar mı kaçırdı?

Kayıp Malezya uçağının gizemi yıllardır sürüyor. Kuala Lumpur'dan Pekin'e uçarken kaybolan Malezya uçağı halen bulunamadı. 2014'te gerçekleşen olaydan sonra geniş çaplı aramalar yapıldı, ancak ne uçağa ne de herhangi bir kanıta ulaşılamadı. Dünya medyasının yakından takip ettiği olayla ilgili düzenlenen bir raporda, uçağın kaybolması akıl almaz olarak nitelendirildi. Birkaç gün önce bir Twitter kullanıcısının aldığı esrarengiz mesaj, Malezya uçağı hakkındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. İşte internette dikkat çeken ilginç hikaye...
Giriş Tarihi: 16.03.2018 11:01 Güncelleme Tarihi: 16.03.2018 11:32