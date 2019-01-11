Maaşı dudak uçuklatıyor! Çoğu kişinin rüyası

Maaşı dudak uçuklatan meslek! Çoğu kişinin rüyası

Eğer seçilirseniz 2 yıllık bir eğitim ve değerlendirme programına başlıyorsunuz. Bu sırada eğer gerçek bir uzay görevi için seçildiyseniz göreve hazırlık için çeşitli beceriler öğreniyorsunuz.