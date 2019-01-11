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Maaşı dudak uçuklatıyor! Çoğu kişinin rüyası

Bir ne kadar maaş alıyor? Her şeyden önemlisi astronot olmak kolay mı? Yaş veya boyun önemi var mı? İşte astronotlarla ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 11.01.2019 15:13 Güncelleme Tarihi: 11.01.2019 15:19
Maaşı dudak uçuklatıyor! Çoğu kişinin rüyası

olmak için kendinizi eğittiyseniz umudunuzu kaybetmeyin çünkü , geçmişte bir veterinerden bile usta bir astronot yetiştirmişti.

Maaşı dudak uçuklatan meslek! Çoğu kişinin rüyası

Maaşı dudak uçuklatan meslek! Çoğu kişinin rüyası

Adaylar en kısa 160 cm en uzun ise 190 cm olmak zorunda. Ayrıca oturur pozisyonda kan basıncının 140/90'ı geçmemesi gerekiyor.

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Maaşı dudak uçuklatan meslek! Çoğu kişinin rüyası

Maaşı dudak uçuklatan meslek! Çoğu kişinin rüyası

Adaylar olabilmek için çok zorlu bir dayanıklılık testinden geçiyorlar ve aynı zamanda yetkilileri ile yaptıkları görüşme sırasında yetkilileri etkilemek zorundalar.

Maaşı dudak uçuklatan meslek! Çoğu kişinin rüyası

Maaşı dudak uçuklatan meslek! Çoğu kişinin rüyası

Eğer seçilirseniz 2 yıllık bir eğitim ve değerlendirme programına başlıyorsunuz. Bu sırada eğer gerçek bir görevi için seçildiyseniz göreve hazırlık için çeşitli beceriler öğreniyorsunuz.

Maaşı dudak uçuklatan meslek! Çoğu kişinin rüyası

Maaşı dudak uçuklatan meslek! Çoğu kişinin rüyası

Bir uçuş elbisesi ve tenis ayakkabıları giyerek 25 metrelik bir havuzda 10 dakika boyunca yüzmek.

Maaşı dudak uçuklatan meslek! Çoğu kişinin rüyası

Maaşı dudak uçuklatan meslek! Çoğu kişinin rüyası

Peki başka ne gerekiyor bir olmak için? Örneğin SCUBA sertifikası almakla işe başlayın!

Maaşı dudak uçuklatan meslek! Çoğu kişinin rüyası

Maaşı dudak uçuklatan meslek! Çoğu kişinin rüyası

Yer çekimsiz ortam testleri yapmak için bir jet uçağı ile yukarı-aşağı şekilde sürat yapmak. Eğitimdekiler bunu günde 40 defa yapabilir.

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