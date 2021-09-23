Mars’taki bir tepede bulundu! 100 bin yaşında olduğu söylendi

Konuyla ilgili olarak yorum yapan bir jeoloji mühendisi, "Ortada herhangi bir yüz göremiyorum. Sadece zamanla dış etkenler yüzünden aşınmış bir yüzey görüyorum. İnsanlar, aşınma ve yıpranmayla ortaya çıkan şekilleri başka şeylere benzetebiliyor. Bu yüzden Marslı ve uzaylı gibi fenomenler ortaya çıkıyor. Size Dünya'da da buna benzer örnekler gösterebilirim" dedi.