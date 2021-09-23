Giriş Tarihi: 23.09.2021 11:30Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 11:31
Mars'taki bir tepede bulundu! 100 bin yaşında olduğu söylendi
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA son haftalarda Ay ve Mars projelerinden daha çok SpaceX ve Blue Origin arasında yaşanan uzay savaşlarıyla gündeme geldi. Blue Origin'in federal mahkemeye başvurup, NASA'yı dava etmesiyle birlikte işler değişti. NASA, SpaceX'le yaptığı iş birliğini kısa süreliğine durdurdu. Bir yanda bunlar yaşanırken, diğer yandan da komplo teorisyenleri NASA'yı hedef göstermeye devam ediyor. Kısa süre önce ilginç bir iddiayı gündeme getiren komplo uzmanları, bu sefer de başka bir iddiayla yeniden gündeme geldi ve NASA'yı gerçekleri gizlemekle suçladı.