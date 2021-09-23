Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Mars'taki bir tepede bulundu! 100 bin yaşında olduğu söylendi
Giriş Tarihi: 23.09.2021 11:30 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 11:31

Mars'taki bir tepede bulundu! 100 bin yaşında olduğu söylendi

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA son haftalarda Ay ve Mars projelerinden daha çok SpaceX ve Blue Origin arasında yaşanan uzay savaşlarıyla gündeme geldi. Blue Origin'in federal mahkemeye başvurup, NASA'yı dava etmesiyle birlikte işler değişti. NASA, SpaceX'le yaptığı iş birliğini kısa süreliğine durdurdu. Bir yanda bunlar yaşanırken, diğer yandan da komplo teorisyenleri NASA'yı hedef göstermeye devam ediyor. Kısa süre önce ilginç bir iddiayı gündeme getiren komplo uzmanları, bu sefer de başka bir iddiayla yeniden gündeme geldi ve NASA'yı gerçekleri gizlemekle suçladı.

Mars’taki bir tepede bulundu! 100 bin yaşında olduğu söylendi

Mars'la ilgili tartışmalar bitmek bilmiyor. Yıllardır Kızıl Gezegen'de bir zamanlar akıllı varlıkların yaşadığı ve bir şekilde yok olduğu iddia ediliyor. Uzaylı avcıları zaman zaman ortaya çıkarak, sözde akıllı canlıların geride bıraktıkları kanıtları paylaşıyorlar. Bununla birlikte NASA'nın her şeyin farkında olduğunu, ancak gerçekleri sakladığını söylüyorlar. İşte yine böyle bir iddia gündeme getirildi.

Mars’taki bir tepede bulundu! 100 bin yaşında olduğu söylendi

Komplo teorisyenleri tarafından Mars'ta bir tepeye oyulmuş devasa bir yüz bulunduğu ileri sürüldü. Komplo uzmanlarından biri yaptığı açıklamada, "Yüzeyin aşınmasına ve yıpranma payına bakılırsa en az 100 bin yıllık görünüyor" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Mars’taki bir tepede bulundu! 100 bin yaşında olduğu söylendi

Ünlü komplo teorisyeni Scott C. Waring de oyulmuş yüz figürünün, Marslıların nasıl göründüğünü ortaya koyduğunu ve yüzün sahibinin önemli bir mevkide yer alan biri olabileceğini belirtti. Waring, yeni keşfin bir zamanlar Mars'ta uygarlık kurmuş olan canlıların kanıtı olduğunu sözlerine ekledi.

Mars’taki bir tepede bulundu! 100 bin yaşında olduğu söylendi

Konuyla ilgili olarak yorum yapan bir jeoloji mühendisi, "Ortada herhangi bir yüz göremiyorum. Sadece zamanla dış etkenler yüzünden aşınmış bir yüzey görüyorum. İnsanlar, aşınma ve yıpranmayla ortaya çıkan şekilleri başka şeylere benzetebiliyor. Bu yüzden Marslı ve uzaylı gibi fenomenler ortaya çıkıyor. Size Dünya'da da buna benzer örnekler gösterebilirim" dedi.

Mars’taki bir tepede bulundu! 100 bin yaşında olduğu söylendi
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA