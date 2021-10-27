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Haberler Galeri Milyonlarca Facebook kullanıcısının bilgisini ele geçirdiği iddia edildi! Mahkemelik oldu
Giriş Tarihi: 27.10.2021 11:30 Güncelleme Tarihi: 27.10.2021 11:31

Milyonlarca Facebook kullanıcısının bilgisini ele geçirdiği iddia edildi! Mahkemelik oldu

Facebook, 178 milyon kullanıcının verilerini kazıma yöntemiyle elde ettiği ve bu bilgileri hacker forumunda satmaya çalıştığı iddiasıyla Ukrayna'da yaşayan bir yazılımcıya dava açtı.

Milyonlarca Facebook kullanıcısının bilgisini ele geçirdiği iddia edildi! Mahkemelik oldu

Hackread sitesinin haberine göre veri kazıma işi 2018 ve 2019 tarihleri arasında gerçekleşti. Web kazıma olarak da bilinen veri kazıma, bir program aracılığıyla (botlarla), web sitesinden veri ayıklayan bir teknik.

Milyonlarca Facebook kullanıcısının bilgisini ele geçirdiği iddia edildi! Mahkemelik oldu

Kötü niyetli kişiler, uygun güvenlik önlemlerinin alınmaması durumunda bilgilere ulaşabiliyor.

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Milyonlarca Facebook kullanıcısının bilgisini ele geçirdiği iddia edildi! Mahkemelik oldu

Facebook veri kazıma iddiasıyla geçtiğimiz ocak ayında Portekizli bir şirketi de mahkemeye vermişti. Sosyal medya devi, şirketin geliştirdiği Chrome uzantılarının veri kazaımaya izin verdiğini ileri sürmüştü.

Milyonlarca Facebook kullanıcısının bilgisini ele geçirdiği iddia edildi! Mahkemelik oldu

UKRAYNA'DA NELER OLUYOR?

Facebook, barak_obama ve Solomame nicklerini kullanan, Ukrayna'nın Kirovograd kentinde yaşayan yazılımcı Alexander Solonchenko'ya karşı dava açtı.

Milyonlarca Facebook kullanıcısının bilgisini ele geçirdiği iddia edildi! Mahkemelik oldu

Mahkeme belgeleri Solonchenko'nun, kullanıcı kimliklerine ve iletişim numaralarına, erişme ve satma imkanına sahip olduğu iddialarını içeriyor. Ancak verileri elde etmek ve satmak, Facebook'un hizmet şartlarına aykırı bir durum.

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