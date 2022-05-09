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Giriş Tarihi: 09.05.2022 11:03 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 11:06

Motorola’dan Katlanabilir Telefon Geliyor!

Motorola, piyasaya önümüzdeki haftalarda yapacağı lansman ile yeni katlanabilir telefonu Razr 3'ü piyasaya sunacak. Cihazın tanıtımı henüz yapılmadı. Ancak Razr 3'ün görüntü ve detayları internete sızdırıldı.

Motorola’dan Katlanabilir Telefon Geliyor!

2022 yılı yarılanmışken akıllı telefon üreticileri yeni ürünlerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Apple takipçileri iPhone 14 modelini beklerken, Samsung ise katlanabilir telefonları Flip 4 ve Fold 4 için geri sayım başlattı.

Motorola’dan Katlanabilir Telefon Geliyor!

Rakiplerinin peşinden giden Motorola ise yeni cihazı Razr 3 için lansman hazırlıklarına başlamışken, cihazın tasarımı ve teknik özellikleri ortaya çıktı.

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Motorola’dan Katlanabilir Telefon Geliyor!

Uzun süredir telefon pazarında aktif olmayan Motorala, yeni telefonunda Samsung'un Flip tasarımını andıracak yeni modeliyle hazırlıkların sonuna geldi. Daha önce kağıt üstü ve render görüntüleri ortaya çıkan cihazın, şimdi de ilk görüntüleri internete yayıldı

Motorola’dan Katlanabilir Telefon Geliyor!

Samsung Z Flip'e rakip olacak!

Motorola, Razr 3 cihazında en iyi özelliklerini kullanacağını iddia ediyor. Samsung'un katlanabilir serisine rakip olacak Razr 3, çift kameralı bir sistemle kullanıcıya sunulacak. Tasarım olarak Z Flip'e oldukça benzer olan bu cihaz, ortaya atılan iddialar göre yonga setiyle gelecek.

Motorola’dan Katlanabilir Telefon Geliyor!

Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen1 işlemcisiyle performansını en üst seviyeye taşıyacak olan cihaz, 8/12 ve 256/512 GB depolama seçenekleriyle ortaya çıkacak.

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