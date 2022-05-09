Motorola’dan Katlanabilir Telefon Geliyor!

Samsung Z Flip'e rakip olacak!

Motorola, Razr 3 cihazında en iyi özelliklerini kullanacağını iddia ediyor. Samsung'un katlanabilir serisine rakip olacak Razr 3, çift kameralı bir sistemle kullanıcıya sunulacak. Tasarım olarak Z Flip'e oldukça benzer olan bu cihaz, ortaya atılan iddialar göre yonga setiyle gelecek.