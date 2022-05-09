Motorola’dan Katlanabilir Telefon Geliyor!

2022 yılı yarılanmışken akıllı telefon üreticileri yeni ürünlerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Apple takipçileri iPhone 14 modelini beklerken, Samsung ise katlanabilir telefonları Flip 4 ve Fold 4 için geri sayım başlattı. Rakiplerinin peşinden giden Motorola ise yeni cihazı Razr 3 için lansman hazırlıklarına başlamışken, cihazın tasarımı ve teknik özellikleri ortaya çıktı. Uzun süredir telefon pazarında aktif olmayan Motorala, yeni telefonunda Samsung'un Flip tasarımını andıracak yeni modeliyle hazırlıkların sonuna geldi. Daha önce kağıt üstü ve render görüntüleri ortaya çıkan cihazın, şimdi de ilk görüntüleri internete yayıldı Samsung Z Flip'e rakip olacak! Motorola, Razr 3 cihazında en iyi özelliklerini kullanacağını iddia ediyor. Samsung'un katlanabilir serisine rakip olacak Razr 3, çift kameralı bir sistemle kullanıcıya sunulacak. Tasarım olarak Z Flip'e oldukça benzer olan bu cihaz, ortaya atılan iddialar göre yonga setiyle gelecek. Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen1 işlemcisiyle performansını en üst seviyeye taşıyacak olan cihaz, 8/12 ve 256/512 GB depolama seçenekleriyle ortaya çıkacak. 6,2 inç Full HD+ ekrana sahip olacak Razr 3, çift arka kamera ve 50 Megapiksel ana kamerasıyla kullanılacak. Öte yandan 32 Megapiksel ön kamerası olacağı iddia edilen Razr 3, lansman sonrasında gerçekten Samsung'a rakip olup olamayacağı konusunda test edilecek.