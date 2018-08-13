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'e yaklaşacak yu fırlattı

'nın 'in atmosferine dalış yapacak olan adındaki Güneş inceleme su, Florida'daki Cape Canaveral uzay üssünden fırlatıldı.

Giriş Tarihi: 13.08.2018 09:42 Güncelleme Tarihi: 13.08.2018 10:02
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'e yaklaşacak yu fırlattı
NASA Güneş'e yaklaşacak uyduyu fırlattı

'nın 1.5 milyar dolara mal olan bir otomobil büyüklüğündeki su, "e Dokunmak" olarak tanımlanan görev için uzaya fırlatıldı. NASA, Parker Probe'un 7 yıl sürecek olan yolculuğu sırasında Güneş'in etrafında 24 tur atacağını açıkladı.

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'e yaklaşacak yu fırlattı
NASA Güneş'e yaklaşacak uyduyu fırlattı

'dan yapılan açıklamada, nun yerel saatle gece 0:33'te (TSİ 10:33) Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden hareket ettiği bildirildi.

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'e yaklaşacak yu fırlattı
NASA Güneş'e yaklaşacak uyduyu fırlattı

Boeing firmasının ürettiği Delta 4 roketiyle fırlatılan otomobil büyüklüğündeki uzay aracının dün sabah saatlerinde planlanan fırlatılışı, teknik aksaklık nedeniyle bugüne ertelenmişti.

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'e yaklaşacak yu fırlattı
NASA Güneş'e yaklaşacak uyduyu fırlattı

Uzayda saatteki 690 bin kilometre hıza ulaşması beklenen uzay aracı, yüzeyine 6,16 milyon kilometre yaklaşarak solar atmosfer hakkında bilgi toplayacak.

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'e yaklaşacak yu fırlattı
NASA Güneş'e yaklaşacak uyduyu fırlattı

Uzay aracı, keşif faaliyeti sırasında yörüngesinde bin 370 derecelik sıcaklığa maruz kalacak. Aracın üzerinde, Güneş'in radyoaktif etkisine dayanıklı, yaklaşık 12 santimetre kalınlığındaki karbon kompozit ısı kalkanı ısıyı yalıtarak aracı yaklaşık 30 derecede tutacak.

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'e yaklaşacak yu fırlattı
NASA Güneş'e yaklaşacak uyduyu fırlattı

Parker Kaşifi'nin, korona adı verilen milyonlarca derece sıcaklıktaki plazmadan oluşan dış halesinde yürüteceği keşif faaliyetinde 7 yıl boyunca Güneş'in çevresini 24 kez dönmesi planlanıyor.

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'e yaklaşacak yu fırlattı
NASA Güneş'e yaklaşacak uyduyu fırlattı

Keşif aracının, 'i bugüne kadar insan yapımı herhangi bir objeden daha yakından inceleyeceği belirtiliyor.

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