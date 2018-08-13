NASA Güneş'e yaklaşacak uyduyu fırlattı

NASA'nın 1.5 milyar dolara mal olan bir otomobil büyüklüğündeki Parker Solar Probe uydusu, "Güneşe Dokunmak" olarak tanımlanan görev için uzaya fırlatıldı. NASA, Parker Probe'un 7 yıl sürecek olan yolculuğu sırasında Güneş'in etrafında 24 tur atacağını açıkladı.