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  • NASA'nın fotoğrafında ortaya çıktı! Jüpiter'in uydusu hakkındaki iddia şoke etti

'nın fotoğrafında ortaya çıktı! Jüpiter'in uydusu hakkındaki iddia şoke etti

Uzaylılarla ilgili yeni bir iddia gündeme bomba gibi düştü. avcıları Jüpiter'in uydusu olan 'da uzaylılarla ilgili kanıtlar olduğunu ileri sürdü ve yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bu iddianın çıkış noktası ise daha önce farklı uzaylı konularını gündeme getiren ünlü komplo teorisyeni Scott C. Waring. Birçok kişi Io'da herhangi bir canlının yaşamayacağını ve söz konusu kanıtların da geçersiz olduğunu savunurken, bazı kişiler de uzaylıların Io'nun jeolojik yapısına dayanıklı teknolojiye sahip olabileceğini belirtti. İşte konu hakkındaki detaylar...

Giriş Tarihi: 23.11.2019 12:32 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019 12:51
NASA'nın fotoğrafında ortaya çıktı! Jüpiter'in uydusu hakkındaki iddia şoke etti

Uzaylı tartışmaları bir türlü bitmek bilmiyor. Dünya'yı ziyaret eden 'lar, Mars'taki gizemli yapılar, Ay'da uzaylı üssü olduğu iddialarından sonra bu sefer sıra Jüpiter'in uydusu 'ya geldi.

NASA'nın fotoğrafında ortaya çıktı! Jüpiter'in uydusu hakkındaki iddia şoke etti

'lar hakkındaki iddialarıyal gündeme gelen Scott C. Waring, Jüpiter'in uydusu 'da devasa yapıların olduğunu ileri sürdü.

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NASA'nın fotoğrafında ortaya çıktı! Jüpiter'in uydusu hakkındaki iddia şoke etti

Waring, bu yapılara 'nın paylaştığı bir fotoğrafta rastladığını belirtti.

NASA'nın fotoğrafında ortaya çıktı! Jüpiter'in uydusu hakkındaki iddia şoke etti

Waring'in iddiasına göre bu yapılardan biri 50 km, diğeri ise 100 km'den daha büyük bir zeminin üstüne inşa edilmiş.

NASA'nın fotoğrafında ortaya çıktı! Jüpiter'in uydusu hakkındaki iddia şoke etti

Uzaylı avcısı bu tarz devasa yapıların kadim bir uzaylı ırkı tarafından yapılabileceğini ve teknolojilerinin oldukça ileri olduğunu belirtti. Ancak yapıların terk edilmiş olabileceğini de sözlerine ekledi.

NASA'nın fotoğrafında ortaya çıktı! Jüpiter'in uydusu hakkındaki iddia şoke etti

Waring'in iddiasına karşı çıkanlar olduğu gibi katılanlar da oldu.

NASA'nın fotoğrafında ortaya çıktı! Jüpiter'in uydusu hakkındaki iddia şoke etti

Bir kullanıcısı ise 'da 400 aktif yanardağın olduğunu, şiddetli volkanik patlamaların gerçekleştiğini söyledi, herhangi bir canlı türünün yaşayamayacağını belirtti.

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