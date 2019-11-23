NASA'nın fotoğrafında ortaya çıktı! Jüpiter'in uydusu hakkındaki iddia şoke etti
NASA'nın fotoğrafında ortaya çıktı! Jüpiter'in uydusu hakkındaki iddia şoke etti
Uzaylılarla ilgili yeni bir iddia gündeme bomba gibi düştü. UFO avcıları Jüpiter'in uydusu olan Io'da uzaylılarla ilgili kanıtlar olduğunu ileri sürdü ve yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bu iddianın çıkış noktası ise daha önce farklı uzaylı konularını gündeme getiren ünlü komplo teorisyeni Scott C. Waring. Birçok kişi Io'da herhangi bir canlının yaşamayacağını ve söz konusu kanıtların da geçersiz olduğunu savunurken, bazı kişiler de uzaylıların Io'nun jeolojik yapısına dayanıklı teknolojiye sahip olabileceğini belirtti. İşte konu hakkındaki detaylar...
Giriş Tarihi: 23.11.2019
12:32
Güncelleme Tarihi: 23.11.2019
12:51
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