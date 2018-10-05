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  • Nokia 7.1 resmen tanıtıldı! Nokia 7.1'in özellikleri ve fiyatı nedir?

7.1 resmen tanıtıldı! 'in özellikleri ve fiyatı nedir?

Bir zamanların efsane telefon markası , sessiz sedasız yeni oyuncağını tüm dünyaya tanıttı!

Nokia 7.1 resmen tanıtıldı! Nokia 7.1'in özellikleri ve fiyatı nedir?

Eski günlerini 'mumla' arayan 'nın fiyatıyla şaşırtan yeni telefonu resmen tüm dünyaya duyuruldu!

Nokia 7.1 resmen tanıtıldı! Nokia 7.1'in özellikleri ve fiyatı nedir?

Cihazda yer alan 5.84 inç büyüklüğündeki IPS LCD ekran çentikli bir yapıda. 19:9 formatında olan ve 1080×2244 piksel çözünürlük sunan bu ekranın yer aldığı akıllı telefona, Qualcomm'un Snapdragon 636 işlemcisi güç veriyor.

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Nokia 7.1 resmen tanıtıldı! Nokia 7.1'in özellikleri ve fiyatı nedir?

14 nm fabrikasyon süreci ile üretilen sekiz çekirdekli bir işlemci olan SD636, 1.8 GHz hızında çalışan sekiz adet Kryo 260 çekirdeğine ev sahipliği yapıyor.

Nokia 7.1 resmen tanıtıldı! Nokia 7.1'in özellikleri ve fiyatı nedir?

Grafik tarafında gerekli gücü Adreno 509'dan alan işlemci, X12 LTE modem ile geliyor.

Nokia 7.1 resmen tanıtıldı! Nokia 7.1'in özellikleri ve fiyatı nedir?

3 GB RAM / 32 GB depolama ve 4 GB RAM ve 64 GB depolama olmak üzere iki farklı seçenek sunuluyor. Ayrıca, microSD kart ile cihazın hafızası artırılabiliyor.

Nokia 7.1 resmen tanıtıldı! Nokia 7.1'in özellikleri ve fiyatı nedir?

Cihazın arka tarafında Zeiss tarafından geliştirilen 12 Megapiksel + 5 Megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

Nokia 7.1 resmen tanıtıldı! Nokia 7.1'in özellikleri ve fiyatı nedir?

Dikey konumlandırılan çift kameranın hemen altında parmak izi okuyucu bulunuyor. Ön kamera ve batarya şu anda bilinmiyor.

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