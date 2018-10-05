Nokia 7.1 resmen tanıtıldı! Nokia 7.1'in özellikleri ve fiyatı nedir?

Bir zamanların efsane telefon markası Nokia, sessiz sedasız yeni oyuncağını tüm dünyaya tanıttı! Eski günlerini 'mumla' arayan Nokia'nın fiyatıyla şaşırtan yeni telefonu Nokia 7.1 resmen tüm dünyaya duyuruldu! Cihazda yer alan 5.84 inç büyüklüğündeki IPS LCD ekran çentikli bir yapıda. 19:9 formatında olan ve 1080×2244 piksel çözünürlük sunan bu ekranın yer aldığı akıllı telefona, Qualcomm'un Snapdragon 636 işlemcisi güç veriyor. 14 nm fabrikasyon süreci ile üretilen sekiz çekirdekli bir işlemci olan SD636, 1.8 GHz hızında çalışan sekiz adet Kryo 260 çekirdeğine ev sahipliği yapıyor. Grafik tarafında gerekli gücü Adreno 509'dan alan işlemci, X12 LTE modem ile geliyor. 3 GB RAM / 32 GB depolama ve 4 GB RAM ve 64 GB depolama olmak üzere iki farklı seçenek sunuluyor. Ayrıca, microSD kart ile cihazın hafızası artırılabiliyor. Cihazın arka tarafında Zeiss tarafından geliştirilen 12 Megapiksel + 5 Megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Dikey konumlandırılan çift kameranın hemen altında parmak izi okuyucu bulunuyor. Ön kamera ve batarya şu anda bilinmiyor.