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Ölümcül hakkındaki gerçek ortaya çıktı

Dünya çapında kriz yaratan ve ağına düşürdüğü gençleri intihara sürükleyen 'nun arkasındaki gerçek ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 20.09.2018 09:35 Güncelleme Tarihi: 20.09.2018 09:48
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Ölümcül hakkındaki gerçek ortaya çıktı
Ölümcül oyun Momo hakkındaki gerçek ortaya çıktı

ölümcül bir intihar u olarak tanımlanıyor ve birçok gencin ölümüne sebep olmakla suçlanıyor. Ancak Momo'nun kendiliğinden ortaya çıkan bir sanal çılgınlıktan daha fazlası olduğu ortaya çıktı.

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Ölümcül hakkındaki gerçek ortaya çıktı
Ölümcül oyun Momo hakkındaki gerçek ortaya çıktı

un merkezinde grotesk, şişkin ve siyah gözlü bir kadının rahatsız edici görüntüsü var.

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Ölümcül hakkındaki gerçek ortaya çıktı
Ölümcül oyun Momo hakkındaki gerçek ortaya çıktı

Bu numaraları 'a eklediğinizde telefonun arkasındaki kişi size birçok görev veriyor. Bu görevlerin çoğu kendine zarar vermeye ve sonunda intihara kadar gitmeye neden oluyor.

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Ölümcül hakkındaki gerçek ortaya çıktı
Ölümcül oyun Momo hakkındaki gerçek ortaya çıktı

te bir anda karşınıza çıkan bazı cep telefonu numaraları u oynayabilmek için onları 'a eklemenizi istiyor.

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Ölümcül hakkındaki gerçek ortaya çıktı
Ölümcül oyun Momo hakkındaki gerçek ortaya çıktı

görselinin orjinali Japon özel efekt şirketi olan Link'in tasarladığı bir heykelin fotoğtrafı.

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Ölümcül hakkındaki gerçek ortaya çıktı
Ölümcül oyun Momo hakkındaki gerçek ortaya çıktı

İlk kez 2016 yılında Tokyo fetiş müzesinde sergilenen heykelin gerçek ismi ise "Anne kuş."

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Ölümcül hakkındaki gerçek ortaya çıktı
Ölümcül oyun Momo hakkındaki gerçek ortaya çıktı

Anne kuş ilke kez 2016 yılında bir Japon instagram hesabında görüldü.

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