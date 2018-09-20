Ölümcül oyun Momo hakkındaki gerçek ortaya çıktı

Dünya çapında kriz yaratan ve ağına düşürdüğü gençleri intihara sürükleyen oyun Momo'nun arkasındaki gerçek ortaya çıktı. Momo ölümcül bir intihar oyunu olarak tanımlanıyor ve birçok gencin ölümüne sebep olmakla suçlanıyor. Ancak Momo'nun kendiliğinden ortaya çıkan bir sanal çılgınlıktan daha fazlası olduğu ortaya çıktı. Oyunun merkezinde grotesk, şişkin ve siyah gözlü bir kadının rahatsız edici görüntüsü var. Bu numaraları Whatsapp'a eklediğinizde telefonun arkasındaki kişi size birçok görev veriyor. Bu görevlerin çoğu kendine zarar vermeye ve sonunda intihara kadar gitmeye neden oluyor. İnternette bir anda karşınıza çıkan bazı cep telefonu numaraları oyunu oynayabilmek için onları WhatsApp'a eklemenizi istiyor. Momo görselinin orjinali Japon özel efekt şirketi olan Link'in tasarladığı bir heykelin fotoğtrafı. İlk kez 2016 yılında Tokyo fetiş müzesinde sergilenen heykelin gerçek ismi ise 'Anne kuş.' Anne kuş Momo ilke kez 2016 yılında bir Japon instagram hesabında görüldü.