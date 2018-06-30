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Ortalamanın üzerinde bir zekaya sahip misiniz? (Testin hepsini doğru cevaplayanlar...)

Bu testin hepsini doğru cevaplayanlar sadece toplumun yüzde 1'ini oluşturuyor. Bakalım siz kaçına doğru yanıt vereceksiniz.

Giriş Tarihi: 30.06.2018 19:04 Güncelleme Tarihi: 30.06.2018 19:19
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Ortalamanın üzerinde bir zekaya sahip misiniz? (Testin hepsini doğru cevaplayanlar...)
Ortalamanın üzerinde bir zekaya sahip misiniz? (Testin hepsini doğru cevaplayanlar...)

Doğa, müzik, matematik, edebiyat ve astronomi hakkında 15 sorudan oluşan zeka dostu internetin son fenomeni haline geldi. Testi hazırlayan Trrry Stein isimli internet kullanıcısı, her yüz kişiden sadece birinin tüüm sorulara doğru cevap verdiğini, soruların 14 tanesini doğru yanıtlayanların ise ortalamanın üstünde bir IQ değerine sahip olduğunu iddia etti.

İşte o sorular...

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Ortalamanın üzerinde bir zekaya sahip misiniz? (Testin hepsini doğru cevaplayanlar...)
Ortalamanın üzerinde bir zekaya sahip misiniz? (Testin hepsini doğru cevaplayanlar...)
1. En büyük kuş türü aşağıdakilerden hangisidir?

A. Pelikan
B. Emu
C. Deve kuşu
D. Kartal
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Ortalamanın üzerinde bir zekaya sahip misiniz? (Testin hepsini doğru cevaplayanlar...)
Ortalamanın üzerinde bir zekaya sahip misiniz? (Testin hepsini doğru cevaplayanlar...)
2. Aşağıdakilerden hangisi farklıdır?

A. Ay
B. Dünya
C. Evren
D. Güneş
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Ortalamanın üzerinde bir zekaya sahip misiniz? (Testin hepsini doğru cevaplayanlar...)
Ortalamanın üzerinde bir zekaya sahip misiniz? (Testin hepsini doğru cevaplayanlar...)
3. İsveç’in para birimi hangisidir?

A. Kron
B. Forint
C. Riyal
D. Sterlin
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Ortalamanın üzerinde bir zekaya sahip misiniz? (Testin hepsini doğru cevaplayanlar...)
Ortalamanın üzerinde bir zekaya sahip misiniz? (Testin hepsini doğru cevaplayanlar...)
4. Aşağıdaki ABD başkanlarından hangisinin figürü Rushmore Dağı’nda bulunmamaktadır?

A. George Washington
B. Abraham Lincoln
C. Andrew Johnson
D. Thomas Jefferson
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Ortalamanın üzerinde bir zekaya sahip misiniz? (Testin hepsini doğru cevaplayanlar...)
Ortalamanın üzerinde bir zekaya sahip misiniz? (Testin hepsini doğru cevaplayanlar...)
5. Stewart Copeland ve Andy Summers hangi müzik grubunun üyesidirler?

A. The Police
B. Led Zeppelin
C. Pink Floyd
D. The Rolling Stones
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Ortalamanın üzerinde bir zekaya sahip misiniz? (Testin hepsini doğru cevaplayanlar...)
Ortalamanın üzerinde bir zekaya sahip misiniz? (Testin hepsini doğru cevaplayanlar...)
6. 4096’nın karekökü nedir?

A. 45
B. 46
C. 34
D. 54
E. 64
F. 44
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