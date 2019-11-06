Pentagon'dan flaş 'uzaylı' itirafı! Yıllar boyunca UFO'lar üzerinde...

Komplo teorisyenleri uzaylılarla ilgili eski iddiaları sıklıkla gündeme taşır. UFO uzmanları, uzaylıların dünyayı sıklıkla ziyaret ettiğini, bununla birlikte Mars'ta ve Ay'da uzaylı yapılarının bulunduğunu tekrardan dile getirdi. Teorisyenler tüm bunların kamuoyuna açıklanmadığını ve devlet sırrı olduğunu söyledi. Böylesi iddiaların ortasında Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Sözcüsü Christopher Sherwood ilginç bir açıklama yaptı.