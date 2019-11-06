Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Pentagon'dan flaş 'uzaylı' itirafı! Yıllar boyunca UFO'lar üzerinde...

'dan flaş 'uzaylı' itirafı! Yıllar boyunca 'lar üzerinde...

Uzaylılar ve 'lar yıllardır sürekli gündeme getirilen bir konu. Bazı insanlar uzaylı gerçeğinin kamuoyundan saklandığını söylerken, bazı kişiler ise dünya dışı varlıklarla iletişime geçtiğini, hatta kaçırıldığını bile iddia ediyor. UFO teorisyenleri Ay'a uzun zamandır gidilmemesinin sebebinin uzaylılar olduğunu belirtiyor. Kimine göreyse Mars'ta da farklı bir medeniyete ait izler bulundu, ancak bunu gizliyor. UFO'larla ilgili tartışmaların yeniden alevlendiği bir zamanda 'dan şaşkına çeviren bir itiraf geldi!

Giriş Tarihi: 06.11.2019 11:40 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019 11:49
Pentagon'dan flaş 'uzaylı' itirafı! Yıllar boyunca UFO'lar üzerinde...

Komplo teorisyenleri uzaylılarla ilgili eski iddiaları sıklıkla gündeme taşır. uzmanları, uzaylıların dünyayı sıklıkla ziyaret ettiğini, bununla birlikte Mars'ta ve Ay'da uzaylı yapılarının bulunduğunu tekrardan dile getirdi. Teorisyenler tüm bunların kamuoyuna açıklanmadığını ve devlet sırrı olduğunu söyledi. Böylesi iddiaların ortasında Sözcüsü Christopher Sherwood ilginç bir açıklama yaptı.

Pentagon'dan flaş 'uzaylı' itirafı! Yıllar boyunca UFO'lar üzerinde...

() çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Pentagon'dan flaş 'uzaylı' itirafı! Yıllar boyunca UFO'lar üzerinde...

Sözcüsü Christopher Sherwood, basın mensuplarına 'lar ve uzaylılarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Pentagon'dan flaş 'uzaylı' itirafı! Yıllar boyunca UFO'lar üzerinde...

Sherwood yapmış olduğu açıklamalarda Gelişmiş Uzay Tehdidi Tespit Programı isimli proje kapsamında, uzun yıllardır 'lar üzerinde araştırma yapıldığını belirtti.

Pentagon'dan flaş 'uzaylı' itirafı! Yıllar boyunca UFO'lar üzerinde...

ABD'NİN UFO BELGELERİ YAYINLANDI

ABD'nin 38 gizli projesinin üzerindeki gizem geçtiğimiz dönemde kalkmış, ABD Defense Intelligence Agency'ye ait (Savunma İstihbarat Servisi) belgeler yayınlanmıştı.

Pentagon'dan flaş 'uzaylı' itirafı! Yıllar boyunca UFO'lar üzerinde...

Yayınlanan belgeler arasında belgeleri de yer aldı. Söz konusu belgelerde ABD'nin lazer silahı, görünmezlik gibi projeler kapsamında milyonlarca dolar harcadığı ortaya çıktı.

Pentagon'dan flaş 'uzaylı' itirafı! Yıllar boyunca UFO'lar üzerinde...

Aynı belgelere göre, ABD'deki kurumlar araştırmaları kapsamında 22 milyon dolar (Yaklaşık 120 milyon TL) harcadı.

BİZE ULAŞIN