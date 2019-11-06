Pentagon'dan flaş 'uzaylı' itirafı! Yıllar boyunca UFO'lar üzerinde...
Pentagon'dan flaş 'uzaylı' itirafı! Yıllar boyunca UFO'lar üzerinde...
Uzaylılar ve UFO'lar yıllardır sürekli gündeme getirilen bir konu. Bazı insanlar uzaylı gerçeğinin kamuoyundan saklandığını söylerken, bazı kişiler ise dünya dışı varlıklarla iletişime geçtiğini, hatta kaçırıldığını bile iddia ediyor. UFO teorisyenleri Ay'a uzun zamandır gidilmemesinin sebebinin uzaylılar olduğunu belirtiyor. Kimine göreyse Mars'ta da farklı bir medeniyete ait izler bulundu, ancak NASA bunu gizliyor. UFO'larla ilgili tartışmaların yeniden alevlendiği bir zamanda Pentagon'dan şaşkına çeviren bir itiraf geldi!
Giriş Tarihi: 06.11.2019
11:40
Güncelleme Tarihi: 06.11.2019
11:49
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