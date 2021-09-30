PES’in yerine gelen eFootball 2022 ücretsiz olarak çıktı! eFootball 2022’nin PC sistem gereksinimleri nedir?

EFOOTBALL 2022'DE NELER VAR? YENİLİKLER NEDİR?

eFootball 2022'de en büyük değişikliklerden biri kullanılan grafik motoru oldu. Yeni oyuna kadar PES serisinde Metal Gear Solid oyunlarında da kullanılan Fox Engine yer alıyordu. Fakat eFootball 2022'de Unreal Engine 4 kullanılıyor. Konami, yeni grafik motoru ve yetenekleriyle birlikte oyun deneyiminin eskisine göre daha iyi hale geldiği belirtiyor.

Oyuncular ayrıca aralarından seçim yapabilecekleri dokuz orijinal Partner Club ile yapay zekaya veya bir arkadaşlarına karşı çevrimdışı oynayabiliyorlar. Oyunda şimdilik altı stadyum mevcut: Camp Nou, Old Trafford, Allianz Stadyumu, Emirates Stadyumu, Allianz Arena ve eFootball Stadyumu.