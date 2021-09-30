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Haberler Galeri PES'in yerine gelen eFootball 2022 ücretsiz olarak çıktı! eFootball 2022'nin PC sistem gereksinimleri nedir?
Giriş Tarihi: 30.09.2021 14:24 Güncelleme Tarihi: 30.09.2021 14:26

PES'in yerine gelen eFootball 2022 ücretsiz olarak çıktı! eFootball 2022'nin PC sistem gereksinimleri nedir?

FIFA ve PES serisi arasında oldukça sert bir rekabet yaşanıyordu. Ancak son yıllarda PES, eski günlerindeki başarıyı pek gösteremedi ve rekabette geriye düştü. Konami sil baştan yapıp, PES serisini sonlandırdı ve eFootball serisini çıkardı. eFootball 2022, PC ve konsollarda oyuncuların beğenisine sunuldu. Peki eFootball 2022 neler sunuyor? PC sistem gereksinimleri nedir? Lafı daha fazla uzatmadan detaylara birlikte bakalım.

PES’in yerine gelen eFootball 2022 ücretsiz olarak çıktı! eFootball 2022’nin PC sistem gereksinimleri nedir?

Pro Evolution Soccer veya bilinen adıyla PES, yeni bir başlangıç yaptı. Yılların kült oyun serisi artık yoluna eFootball devam ediyor. Konami'nin taze bir kan olarak oyunculara sunduğu ve FIFA'nin yeni rakibi olan eFootball 2022 sonunda çıktı.

PES’in yerine gelen eFootball 2022 ücretsiz olarak çıktı! eFootball 2022’nin PC sistem gereksinimleri nedir?

Uzun zamandır merakla beklenen eFootball 2022, ücretsiz olarak PC, PS5/PS4, Xbox Series X/S, Xbox One platformlarında oyuncularla buluştu. Oyunun iOS ve Android sürümü ise önümüzdeki haftalarda çıkacak.

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PES’in yerine gelen eFootball 2022 ücretsiz olarak çıktı! eFootball 2022’nin PC sistem gereksinimleri nedir?

EFOOTBALL 2022 PC SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NEDİR?

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 - 64bit
İşlemci: Intel Core i5-2300, / AMD FX-4350
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: GeForce GTX 660 Ti / Radeon HD 7790
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

PES’in yerine gelen eFootball 2022 ücretsiz olarak çıktı! eFootball 2022’nin PC sistem gereksinimleri nedir?

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 - 64bit
İşlemci: Intel Core i5-7600 / AMD Ryzen 5 1600
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 590
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

PES’in yerine gelen eFootball 2022 ücretsiz olarak çıktı! eFootball 2022’nin PC sistem gereksinimleri nedir?

EFOOTBALL 2022'DE NELER VAR? YENİLİKLER NEDİR?

eFootball 2022'de en büyük değişikliklerden biri kullanılan grafik motoru oldu. Yeni oyuna kadar PES serisinde Metal Gear Solid oyunlarında da kullanılan Fox Engine yer alıyordu. Fakat eFootball 2022'de Unreal Engine 4 kullanılıyor. Konami, yeni grafik motoru ve yetenekleriyle birlikte oyun deneyiminin eskisine göre daha iyi hale geldiği belirtiyor.

Oyuncular ayrıca aralarından seçim yapabilecekleri dokuz orijinal Partner Club ile yapay zekaya veya bir arkadaşlarına karşı çevrimdışı oynayabiliyorlar. Oyunda şimdilik altı stadyum mevcut: Camp Nou, Old Trafford, Allianz Stadyumu, Emirates Stadyumu, Allianz Arena ve eFootball Stadyumu.

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