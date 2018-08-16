Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Programlanabilir sıvı geliştirildi - gerçek oluyor!

insanları programlanabilir sıvı geliştirmeyi başardı. Bu tarihi başarı akıllara 2'deki T-1000 robotunu getirdi.

Giriş Tarihi: 16.08.2018 20:13 Güncelleme Tarihi: 16.08.2018 20:15
  • 1
  • 111
Programlanabilir sıvı geliştirildi - gerçek oluyor!
Programlanabilir sıvı geliştirildi - Terminatör gerçek oluyor!

adamları şekil değiştirebilmesini sağlamak için sıvı metale elektrik yükü uygulamanın bir yolunu buldu. Bu sıvı metal ileride yumuşak robotlar ve hatta esnek bilgisayar ekranları da dahil olmak üzere birçok alanda uygulanabilir.

  • 2
  • 111
Programlanabilir sıvı geliştirildi - gerçek oluyor!
Programlanabilir sıvı geliştirildi - Terminatör gerçek oluyor!
2'deki T-1000 adlı robotu hatırladınız mı? Sıvı metal olan. İşte bunu gerçeğe uyarlamaya bir adım daha yaklaşıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 111
Programlanabilir sıvı geliştirildi - gerçek oluyor!
Programlanabilir sıvı geliştirildi - Terminatör gerçek oluyor!
Sussex Üniversitesi ve Swansea Üniversitesi'ndeki insanları şekil değiştirebilmesini sağlamak için sıvı metale elektrik yükü uygulamanın bir yolunu buldu.
  • 4
  • 111
Programlanabilir sıvı geliştirildi - gerçek oluyor!
Programlanabilir sıvı geliştirildi - Terminatör gerçek oluyor!
Araştırmacılar yaptıkları deneylerde sıvı metali harf ve kalp gibi 3 boyutlu şekillere dönüştürmeyi başardı.
  • 5
  • 111
Programlanabilir sıvı geliştirildi - gerçek oluyor!
Programlanabilir sıvı geliştirildi - Terminatör gerçek oluyor!
Bu keşif şekil değiştirecek şekilde programlanabilen yeni bir malzeme türü için son derece ümit verici dendi.
  • 6
  • 111
Programlanabilir sıvı geliştirildi - gerçek oluyor!
Programlanabilir sıvı geliştirildi - Terminatör gerçek oluyor!
Sussex Üniversitesi'nden araştırma görevlisi Yutaka Tokuda, "Bu, basit bir damlacık şeklinden kontrol edilebilir bir şekilde diğer birçok karmaşık geometriye dinamik olarak dönüşebilen sıvı halde yeni bir programlanabilir malzeme sınıfı." dedi.
  • 7
  • 111
Programlanabilir sıvı geliştirildi - gerçek oluyor!
Programlanabilir sıvı geliştirildi - Terminatör gerçek oluyor!
Tokuda, bunun gelecekte yumuşak dokulu robotlar ve hatta esnek ekranlar gibi diğer teknoloji ürünlerinin oluşturulmasının önünü açacağını da belirtti.
BİZE ULAŞIN