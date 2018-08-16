Programlanabilir sıvı geliştirildi - Terminatör gerçek oluyor!

Bilim insanları programlanabilir sıvı geliştirmeyi başardı. Bu tarihi başarı akıllara Terminatör 2'deki T-1000 robotunu getirdi. Bilim adamları şekil değiştirebilmesini sağlamak için sıvı metale elektrik yükü uygulamanın bir yolunu buldu. Bu sıvı metal ileride yumuşak robotlar ve hatta esnek bilgisayar ekranları da dahil olmak üzere birçok alanda uygulanabilir. Terminatör 2'deki T-1000 adlı robotu hatırladınız mı? Sıvı metal olan. İşte bunu gerçeğe uyarlamaya bir adım daha yaklaşıldı. Sussex Üniversitesi ve Swansea Üniversitesi'ndeki bilim insanları şekil değiştirebilmesini sağlamak için sıvı metale elektrik yükü uygulamanın bir yolunu buldu. Araştırmacılar yaptıkları deneylerde sıvı metali harf ve kalp gibi 3 boyutlu şekillere dönüştürmeyi başardı. Bu keşif şekil değiştirecek şekilde programlanabilen yeni bir malzeme türü için son derece ümit verici dendi. Sussex Üniversitesi'nden araştırma görevlisi Yutaka Tokuda, 'Bu, basit bir damlacık şeklinden kontrol edilebilir bir şekilde diğer birçok karmaşık geometriye dinamik olarak dönüşebilen sıvı halde yeni bir programlanabilir malzeme sınıfı.' dedi. Tokuda, bunun gelecekte yumuşak dokulu robotlar ve hatta esnek ekranlar gibi diğer teknoloji ürünlerinin oluşturulmasının önünü açacağını da belirtti.