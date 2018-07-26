Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Savaş sonrası yaralanan lar bakın ne yapıyor!

ların yaptıkları insanlarını şaşkına çevirdi. cılar yaptıkları gözlemde karıncalarla ilgili yeni bir özellik keşfetti.

Giriş Tarihi: 26.07.2018 15:15 Güncelleme Tarihi: 26.07.2018 15:28
  • 1
  • 43
Savaş sonrası yaralanan lar bakın ne yapıyor!
Savaş sonrası yaralanan karıncalar bakın ne yapıyor!
  • 2
  • 43
Savaş sonrası yaralanan lar bakın ne yapıyor!
Savaş sonrası yaralanan karıncalar bakın ne yapıyor!

ların bu görüntüsü insanlarını şaşkına çevirdi. Fotoğrafa dikkatlice bakıldığında göremiyorsunuz; ancak karıncaların bu mucizesi gerçekten inanılmaz!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 43
Savaş sonrası yaralanan lar bakın ne yapıyor!
Savaş sonrası yaralanan karıncalar bakın ne yapıyor!

Afrika'ya özgü Matabele ları, zaman zaman termitler tarafından saldırıya uğrayarak zarar gören bir tür. Geçtiğimiz yıl yapılan larda Matabele karıncalarının saldırıya uğradıktan sonra yaşadıkları yeri değiştirdikleri ortaya çıkmıştı.

  • 4
  • 43
Savaş sonrası yaralanan lar bakın ne yapıyor!
Savaş sonrası yaralanan karıncalar bakın ne yapıyor!

Bu bile şaşırtıcı bir olayken yeni keşfedilen bir durum, ların gerçekten gelişmiş canlılar olduğunu ortaya koydu.

  • 5
  • 43
Savaş sonrası yaralanan lar bakın ne yapıyor!
Savaş sonrası yaralanan karıncalar bakın ne yapıyor!

Bu ların ve termitlerin savaş yaptığı alanları inceleyen uzman Erik Frank, saldırı bittikten sonra karıncaların birbirlerini tedavi etmeye çalıştıklarını gözlemledi.

  • 6
  • 43
Savaş sonrası yaralanan lar bakın ne yapıyor!
Savaş sonrası yaralanan karıncalar bakın ne yapıyor!

Saldırı bittikten sonra yuvalarına geri dönen lar, yaralanan karıncayı sistematik bir şekilde sırtüstü yatırıp, yaralanan bölgeyi 4 dakika boyunca yalayarak tedavi etmeye çalışıyor. Evet yalayarak ölüm riskini düşürüyor, birbirlerinin hayatını kurtarıyorlar!

  • 7
  • 43
Savaş sonrası yaralanan lar bakın ne yapıyor!
Savaş sonrası yaralanan karıncalar bakın ne yapıyor!

Bu ilk yardım eylemi, insanlar dışında sağlık uygulamasını böylesine sistematik bir şekilde yapan ilk kayıt olarak tarihe geçti.

BİZE ULAŞIN