Türkiye'nin en iyi haber sitesi

çekerken hayatlarını kaybettiler

Birleşik Devletleri Ulusal Tıp Kütüphanesi tarafından yapılan bir araştırma, 2011-2017 arasında dünya genelinde 259 kişinin tehlikeli arayışındayken hayatını kaybettiğini gösterdi.

Giriş Tarihi: 05.10.2018 11:15 Güncelleme Tarihi: 05.10.2018 11:21
Selfie çekerken hayatlarını kaybettiler

Birleşik Devletleri Ulusal Tıp Kütüphanesi tarafından yapılan bir araştırma, 2011-2017 arasında dünya genelinde 259 kişinin tehlikeli arayışındayken hayatını kaybettiğini gösterdi. Araştırmaya göre bu dönemde Türkiye'de de 5 kişi selfie çekerken yaşamını yitirdi.

Selfie çekerken hayatlarını kaybettiler

Araştırmayı yapan kuruluş bu tür ölümlerin engellenmesi için, "'ye yasak alanlar" belirlenmesini önerdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Selfie çekerken hayatlarını kaybettiler

Önerilen alanlar arasında, ölümlerin çoğunun yaşandığı dağ zirveleri, yüksek binalar ve göller de yer alıyor.

Selfie çekerken hayatlarını kaybettiler

Boğulma, ulaşımda yaşanan kazalar ve yüksekten düşme, bu 259 ölüm arasında en yaygın olanları olarak açıklandı.

Selfie çekerken hayatlarını kaybettiler

BBC Türkçe'nin haberine göre yaşanan ölümler arasında, hayvan saldırısı, elektrik akımına kapılma, yangın ve silah gibi örnekler de yer alıyor.

Selfie çekerken hayatlarını kaybettiler

Temmuz ayında 19 yaşındaki Avustralyalı Gavin Zimmermann, tepelik bir alanda çekerken düşerek hayatını kaybetmişti.

Selfie çekerken hayatlarını kaybettiler

Tomer Frankfurter de 'nin California eyaletinde bulunan Yosemite Ulusal Parkında 250 metre yüksekten düşerek yaşamını yitirmişti.

BİZE ULAŞIN