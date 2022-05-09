Fotoğraf, 50 yıl önce hava fotoğrafçısı Sergio Loaiza tarafından Kosta Rika ormanlarının üzerinden uçarken çekildi. Loaiza, Arenal Volkanı'na yakın bir hidroelektrik projesinin inşası öncesinde Kosta Rika arazisini incelemek için 45kg'lık bir harita yapım kamerası kullanıyordu. Fotoğrafçı, 3.000 metre yükseklikte Cote Gölü ve çevresindeki yağmur ormanlarının çok sayıda yüksek çözünürlüklü siyah beyaz fotoğrafını çekti. Bir görüntüde, Loaiza'nın uçağı ile yer arasında yakınlaştırma yapan sinir bozucu küçük bir 'uçan daire' görüntüledi. Daha da göze çarpan şey, aslında Loaiza'nın her 20 saniyede bir fotoğraf çekmesine rağmen yabancı nesnenin 300 fotoğraftan yalnızca bir tanesinde ortaya çıkmasıydı. Uçaktaki mürettebattan hiçbiri uçuş sırasında daireyi fark etmedi. Görüntülenen UFO, uzaylı filmlerinde ve TV'lerde yayınlanan tipik bir tabak şekline çok benziyor. 'Tabak'ın gerçekte ne olabileceğine dair teoriler, tesadüfi bir yansımadan ya da sahte olmaktan çıktı. Çünkü o zamanın teknolojisini kullanarak fotoğrafları manipüle etme girişimleri, teorilerin başarısız olduğunu kanıtladı. Çoğu zaman, ortaya atılan UFO görüntüleri ya da isk şeklindeki küçük bir nesneyi ortaya çıkarmak için bazı bulanık görüntülerin üzerinde düzenlemeler yapılması gerekiyordu. Ancak UAP Media'ya göre, 'UFO Meraklısı' Esteben Carrazan şimdi orijinal görüntünün bir 'kontak' kopyasını yayınladı. Amcası, 1970'lerde National Geographic Enstitüsü'nden görüntüyü elde etmişti ve Carrazan, geçen yıl vefat ettikten sonra miras aldı. Fotoğraf, ilk yayınlandığında ortalığı karıştırdı, ancak yıllar geçtikçe unutuldu. Unutulan fotoğraf, The New Yorker muhabiri Leslie Kean'in Nisan 2021'deki 'Pentagon UFO'ları Nasıl Ciddiye Almaya Başladı' başlıklı makalesinde tekrar bu UFO'dan bahsetmesine kadardı. Fotoğrafa 'şimdiye kadar çekilmiş en iyi UFO fotoğrafı' adını verdi. Kean, 'Bir disk nesnesi var ve tepesinde küçük bir nokta olan bu yuvarlak nesneden güneşi açıkça görüyorsunuz. Açık bir gözetim zinciri var. Bu fotoğraf, her zaman Kosta Rika hükümetinin elindeydi, hükütmet fotoğrafın gerçek olduğunu tamamen açıklamayacağını biliyorsunuz.' dedi.