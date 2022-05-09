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Haberler Galeri Şimdiye kadar çekilmiş en iyi UFO fotoğrafı!
Giriş Tarihi: 09.05.2022 12:09 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 12:24

Şimdiye kadar çekilmiş en iyi UFO fotoğrafı!

'Şimdiye kadar çekilmiş en iyi UFO fotoğrafı' olarak adlandırılan yüksek çözünürlüklü bir fotoğraf halka sunuldu.

Şimdiye kadar çekilmiş en iyi UFO fotoğrafı!

Fotoğraf, 50 yıl önce hava fotoğrafçısı Sergio Loaiza tarafından Kosta Rika ormanlarının üzerinden uçarken çekildi.

Şimdiye kadar çekilmiş en iyi UFO fotoğrafı!

Loaiza, Arenal Volkanı'na yakın bir hidroelektrik projesinin inşası öncesinde Kosta Rika arazisini incelemek için 45kg'lık bir harita yapım kamerası kullanıyordu.

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Şimdiye kadar çekilmiş en iyi UFO fotoğrafı!

Fotoğrafçı, 3.000 metre yükseklikte Cote Gölü ve çevresindeki yağmur ormanlarının çok sayıda yüksek çözünürlüklü siyah beyaz fotoğrafını çekti.

Şimdiye kadar çekilmiş en iyi UFO fotoğrafı!

Bir görüntüde, Loaiza'nın uçağı ile yer arasında yakınlaştırma yapan sinir bozucu küçük bir "uçan daire" görüntüledi.

Şimdiye kadar çekilmiş en iyi UFO fotoğrafı!

Daha da göze çarpan şey, aslında Loaiza'nın her 20 saniyede bir fotoğraf çekmesine rağmen yabancı nesnenin 300 fotoğraftan yalnızca bir tanesinde ortaya çıkmasıydı.

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