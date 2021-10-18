Son dakika: Apple, yeni MacBook Pro ve AirPods’u görücüye çıkardı! İşte Apple’ın yeni cihazlarının Türkiye fiyatları

HOMEPODE MİNİ

Apple CEO'su Tim Cook'un 'Bugün iki öneli alana odaklanıyoruz; müzik ve Mac' sözleri ile start verdiği Unleashed etkinliği kapsamında tanıtılan ilk ürün HomePod Mini oldu.

Ürünün sarı, turuncu ve mavi renk seçenekleri ile geleceği açıklandı. HomePod Mini'nin ABD'de 99 dolardan başlayan fiyatlar ile Kasım ayı itibari ile satışa çıkacağı açıklandı.