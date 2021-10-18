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Haberler Galeri Son dakika: Apple, yeni MacBook Pro ve AirPods’u görücüye çıkardı! İşte Apple’ın yeni cihazlarının Türkiye fiyatları
Giriş Tarihi: 18.10.2021 21:20 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021 21:20

Son dakika: Apple, yeni MacBook Pro ve AirPods’u görücüye çıkardı! İşte Apple’ın yeni cihazlarının Türkiye fiyatları

Son dakika: ABD'li teknoloji devi Apple, MacBook Pro, 3'üncü nesil Airpods ve HomPode Mini'yi tanıttı. Apple'ın yeni cihazlarının Türkiye fiyatları da belli oldu. İşte detaylar

Son dakika: Apple, yeni MacBook Pro ve AirPods’u görücüye çıkardı! İşte Apple’ın yeni cihazlarının Türkiye fiyatları

Son dakika haberleri: Apple CEO'su Tim Cook'un katılımıyla gerçekleştirilen törende, 'Apple Unleashed' etkinliğinde yeni ürünler tanıtıldı.

Son dakika: Apple, yeni MacBook Pro ve AirPods’u görücüye çıkardı! İşte Apple’ın yeni cihazlarının Türkiye fiyatları

HOMEPODE MİNİ

Apple CEO'su Tim Cook'un 'Bugün iki öneli alana odaklanıyoruz; müzik ve Mac' sözleri ile start verdiği Unleashed etkinliği kapsamında tanıtılan ilk ürün HomePod Mini oldu.

Ürünün sarı, turuncu ve mavi renk seçenekleri ile geleceği açıklandı. HomePod Mini'nin ABD'de 99 dolardan başlayan fiyatlar ile Kasım ayı itibari ile satışa çıkacağı açıklandı.

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Son dakika: Apple, yeni MacBook Pro ve AirPods’u görücüye çıkardı! İşte Apple’ın yeni cihazlarının Türkiye fiyatları

İŞTE AIRPODS'UN TÜRKİYE FİYATI

3. nesil AirPods ter ve su geçirmez olduğu ve 6 saat dinlemeye imkan verecek şekilde artırıldığı belirtildi. Cihazın ABD'de 179 dolardan başlayan fiyatlar ile raflardaki yerini alacağı açıklandı.

Son dakika: Apple, yeni MacBook Pro ve AirPods’u görücüye çıkardı! İşte Apple’ın yeni cihazlarının Türkiye fiyatları

AirPods Pro ile benzer bir tasarım ile gelen yeni AirPods, 5 dakikalık şarj ile 1 saatlik kullanım imkanı sunuyor. Yeni kulaklık sesi canlı olarak ayarlayabilen Adaptif EQ özelliği ile geliyor.

Apple AirPods'un Türkiye'de 1.999 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacağını duyurdu.

Son dakika: Apple, yeni MacBook Pro ve AirPods’u görücüye çıkardı! İşte Apple’ın yeni cihazlarının Türkiye fiyatları

Lansmanın yeni ürünü MacBook Pro 14 ve 16 inç olmak üzere iki versiyon ile geliyor. Cihazda Touch Bar yer almıyor.

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