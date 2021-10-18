Son dakika: Apple, yeni MacBook Pro ve AirPods’u görücüye çıkardı! İşte Apple’ın yeni cihazlarının Türkiye fiyatları

Son dakika haberleri: Apple CEO'su Tim Cook'un katılımıyla gerçekleştirilen törende, 'Apple Unleashed' etkinliğinde yeni ürünler tanıtıldı. HOMEPODE MİNİ Apple CEO'su Tim Cook'un 'Bugün iki öneli alana odaklanıyoruz; müzik ve Mac' sözleri ile start verdiği Unleashed etkinliği kapsamında tanıtılan ilk ürün HomePod Mini oldu. Ürünün sarı, turuncu ve mavi renk seçenekleri ile geleceği açıklandı. HomePod Mini'nin ABD'de 99 dolardan başlayan fiyatlar ile Kasım ayı itibari ile satışa çıkacağı açıklandı. İŞTE AIRPODS'UN TÜRKİYE FİYATI 3. nesil AirPods ter ve su geçirmez olduğu ve 6 saat dinlemeye imkan verecek şekilde artırıldığı belirtildi. Cihazın ABD'de 179 dolardan başlayan fiyatlar ile raflardaki yerini alacağı açıklandı. AirPods Pro ile benzer bir tasarım ile gelen yeni AirPods, 5 dakikalık şarj ile 1 saatlik kullanım imkanı sunuyor. Yeni kulaklık sesi canlı olarak ayarlayabilen Adaptif EQ özelliği ile geliyor. Apple AirPods'un Türkiye'de 1.999 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacağını duyurdu. Lansmanın yeni ürünü MacBook Pro 14 ve 16 inç olmak üzere iki versiyon ile geliyor. Cihazda Touch Bar yer almıyor. iPhone benzeri ekran çentiği ile gelen yeni MacBook Pro buna rağmen FaceID özelliğine ev sahipliği yapmıyor. True Tone sensörüne ve 1080P kayıt yetenekli bir webcam'e sahip olan cihaz artan port sayısı ile dikkat çekiyor. MACBOOK PRO'NUN TÜRKİYE FİYATI BELLİ OLDU Yeni 14 inç MacBook Pro modeli 23 bin 499 TL'den 16 inç MacBook Pro modeli ise 28 bin 999 TL'den başlayan fiyatlar ile Türkiye'de satılacak.