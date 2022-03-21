Son dakika | Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’den Metaverse adımı! Dünyada bir ilk

Son dakika haberler: Teknolojıdeki her gelişmede kurduğu dijital altyapısıyla ön almayı hedefleyen Türkiye, son yıllarda ortaya çıkan 'metaverse' yani sanal evren kavramını da bir forumla masaya yatırıyor.

BUGÜN BAŞKENT'TE

Bugün Ankara'daki ATO Congresium'da düzenlenecek olan Forum Metaverse'de, sanal gerçeklik, blokzincir, yapay zeka, artırılmış gerçeklik gibi teknolojilerin birbirleriyle uyumlu bir şekilde kullanılması yoluyla oluşan sanal evrene ay yıldızlı damgayı vurmak için yapılacak atılımlar konuşulacak.