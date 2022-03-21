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Haberler Galeri Son dakika | Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'den Metaverse adımı! Dünyada bir ilk
Giriş Tarihi: 21.03.2022 08:15 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 08:15

Son dakika | Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'den Metaverse adımı! Dünyada bir ilk

Son dakika haberler: teknoloji ve yeniliğe dair gelişmeleri yakından takip ederek Türkiye'nin de dünya ile eş zamanlı ilerleyişini sağlama konusunda kararlılık gösteren Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'den Metaverse adımı geldi. Teknolojıdeki her gelişmede kurduğu dijital altyapısıyla ön almayı hedefleyen Türkiye, son yıllarda ortaya çıkan 'metaverse' yani sanal evren kavramını da bir forumla masaya yatırıyor.

ERDEM ANILAN
Son dakika | Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’den Metaverse adımı! Dünyada bir ilk

Son dakika haberler: Teknolojıdeki her gelişmede kurduğu dijital altyapısıyla ön almayı hedefleyen Türkiye, son yıllarda ortaya çıkan 'metaverse' yani sanal evren kavramını da bir forumla masaya yatırıyor.

BUGÜN BAŞKENT'TE

Bugün Ankara'daki ATO Congresium'da düzenlenecek olan Forum Metaverse'de, sanal gerçeklik, blokzincir, yapay zeka, artırılmış gerçeklik gibi teknolojilerin birbirleriyle uyumlu bir şekilde kullanılması yoluyla oluşan sanal evrene ay yıldızlı damgayı vurmak için yapılacak atılımlar konuşulacak.

Son dakika | Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’den Metaverse adımı! Dünyada bir ilk

DÜNYADA İLK KEZ BİR CUMHURBAŞKANI KATILIMI

AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı'nın düzenlediği forum 'Metaverse' kavramının dünyada ilk kez bir Cumhurbaşkanı ve siyasi partinin katılımıyla tartışılacak olması açısından ayrı bir önem taşıyor.

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Son dakika | Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’den Metaverse adımı! Dünyada bir ilk

YAPAY ZEKA VE SANAL EVREN

Başkan Erdoğan'ın da konuşma yapacağı forumda 'Metaverse ve Yaşam' ile 'Metaverse ve Değerler' başlıklı iki oturum yapılacak.

Son dakika | Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’den Metaverse adımı! Dünyada bir ilk

Birinci oturuma yapay zeka uzmanı ve veri bilimci Dr. Şebnem Özdemir, 'Token Ekonomi' girişimcisi Ali Erhan Tamer, Metaverse girişimcisi Burak Soylu, ikinci oturuma SODİMER Başkanı Prof. Levent Eraslan, Dijital Sanatlar Girişimcisi ve ISAAC Başkanı Filiz Dağ, fütürist ve teknoloji düşünürü Emrah Kaya konuşmacı olarak katılacak.

Son dakika | Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’den Metaverse adımı! Dünyada bir ilk

DAVETİYELERDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİ

FORUM Metaverse için hazırlanan davetiyelerde de artırılmış gerçeklik teknolojisi göze çarpıyor.

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