Giriş Tarihi: 21.03.2022 08:15
Güncelleme Tarihi: 21.03.2022
08:15
Son dakika | Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'den Metaverse adımı! Dünyada bir ilk
Son dakika haberler: teknoloji ve yeniliğe dair gelişmeleri yakından takip ederek Türkiye'nin de dünya ile eş zamanlı ilerleyişini sağlama konusunda kararlılık gösteren Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'den Metaverse adımı geldi. Teknolojıdeki her gelişmede kurduğu dijital altyapısıyla ön almayı hedefleyen Türkiye, son yıllarda ortaya çıkan 'metaverse' yani sanal evren kavramını da bir forumla masaya yatırıyor.