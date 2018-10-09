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a fırlatınca ortaya bu görüntüler çıktı

ABD'li mekiği ve roket üreticisi , Arjantin uzay ajansının gözlem sunu uzaya yolladı.

Giriş Tarihi: 09.10.2018 14:50 Güncelleme Tarihi: 09.10.2018 14:59
SpaceX uzaya uydu fırlatınca ortaya bu görüntüler çıktı

'ten yapılan açıklamada, gözlem sunun SpaceX'in Falcon 9 roketiyle ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden başarılı şekilde a fırlatıldığı belirtildi.

SpaceX uzaya uydu fırlatınca ortaya bu görüntüler çıktı

Saocom-1A sunun fırlatıştan 12 dakika sonra yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

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SpaceX uzaya uydu fırlatınca ortaya bu görüntüler çıktı

Saocom-1A'nın doğal afetler sırasında acil durum yönetimi için kullanılacak sentetik açıklıklı radar taşıdığı ifade edildi.

SpaceX uzaya uydu fırlatınca ortaya bu görüntüler çıktı

nun fırlatılmasıyla birlikte ortaya eşsiz görüntüler çıktı.

SpaceX uzaya uydu fırlatınca ortaya bu görüntüler çıktı
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SpaceX uzaya uydu fırlatınca ortaya bu görüntüler çıktı
SpaceX uzaya uydu fırlatınca ortaya bu görüntüler çıktı
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