Bitcoin'in değerlenmesiyle birlikte kötü niyetli kişiler bu sektöre el atmış ve çeşitli dolandırıcılıklarla gündeme gelmişlerdi. İşte tarihe geçen Bitcoin dolandırıcılıkları. Bitcoin ilk ortaya çıktığında, arkasındaki blok zinciri teknolojisinin kripto paraları nasıl koruduğu ve şeffaf bir altyapı sağladığıyla güven kazanmıştı. Ancak Bitcoin’leri muhafaza eden dijital cüzdanlar hâlâ siber saldırılara açık, aynı şekilde insanlar da boş vaatlerin peşinden gitmeye meyil gösteriyorlar. Bugüne kadar sayısız kripto para dolandırıcılığı ve hırsızlığı yaşandı. Bitcoin özelinde baktığımızda, dolandırıcılar çoğunlukla gülünç sebeplerden faydalanarak milyonlarca dolar çaldıkları ve kayıplara karıştıkları görülüyor. İşte dünyanın en popüler para birimi Bitcoin’in tarihinde yaşanan en büyük dolandırıcılık olayları: MT. GOX VAKASI Mt. Gox, Bitcoin’in hızla popüler olduğu dönemde, 2010’ların başında Bitcoin transferlerinin büyük çoğunluğuna aracılık ediyordu.