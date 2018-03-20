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Tarihe geçen dolandırıcılıkları

'in değerlenmesiyle birlikte kötü niyetli kişiler bu sektöre el atmış ve çeşitli dolandırıcılıklarla gündeme gelmişlerdi. İşte tarihe geçen Bitcoin dolandırıcılıkları.

Giriş Tarihi: 20.03.2018 21:05 Güncelleme Tarihi: 20.03.2018 21:12
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Tarihe geçen dolandırıcılıkları
Tarihe geçen Bitcoin dolandırıcılıkları
ilk ortaya çıktığında, arkasındaki blok zinciri teknolojisinin kripto paraları nasıl koruduğu ve şeffaf bir altyapı sağladığıyla güven kazanmıştı.
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Tarihe geçen dolandırıcılıkları
Tarihe geçen Bitcoin dolandırıcılıkları
Ancak ’leri muhafaza eden dijital cüzdanlar hâlâ siber saldırılara açık, aynı şekilde insanlar da boş vaatlerin peşinden gitmeye meyil gösteriyorlar.
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Tarihe geçen dolandırıcılıkları
Tarihe geçen Bitcoin dolandırıcılıkları
Bugüne kadar sayısız kripto para dolandırıcılığı ve hırsızlığı yaşandı.
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Tarihe geçen dolandırıcılıkları
Tarihe geçen Bitcoin dolandırıcılıkları
özelinde baktığımızda, dolandırıcılar çoğunlukla gülünç sebeplerden faydalanarak milyonlarca dolar çaldıkları ve kayıplara karıştıkları görülüyor.
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Tarihe geçen dolandırıcılıkları
Tarihe geçen Bitcoin dolandırıcılıkları
İşte dünyanın en popüler para birimi ’in tarihinde yaşanan en büyük dolandırıcılık olayları:
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Tarihe geçen dolandırıcılıkları
Tarihe geçen Bitcoin dolandırıcılıkları

MT. GOX VAKASI

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Tarihe geçen dolandırıcılıkları
Tarihe geçen Bitcoin dolandırıcılıkları
Mt. Gox, ’in hızla popüler olduğu dönemde, 2010’ların başında Bitcoin transferlerinin büyük çoğunluğuna aracılık ediyordu.
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