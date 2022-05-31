Tasarımı belli oldu! İşte Apple Watch 8…

Apple her yıl 2022 yılının Eylül ayında yeni ürünlerini tanıttığı bir lansman yapıyor. Bu yılda geleneği bozmayacak Apple, Eylül'ün ikinci haftasında lansman yapacak. Yapacağı lansmanda iPhone 14 serisini ve Apple Watch Series 8 modelinin tanıtımı yapılacak. Apple'ın 2021 yılında tanıttığı Watch 7 serisinde beklenen köşeli tasarım Apple severleri üzdü. Çünkü saatte yalnızca çerçeveler inceldi. '@Id_vova' adlı bir grafik tasarımcı tarafından paylaşılan render görüntülerle birlikte Apple Watch Series 8'in iki yeni değişikliği olduğu görüntüleniyor Düz ekran ve köşeli hatlar... Apple, sıcaklık sensörü, tansiyon ve kan şekeri sensörleri üzerine de çalıştığını duyurmuştu. Ancak bu modele yetişemeyebilir.