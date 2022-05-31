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Haberler Galeri Tasarımı belli oldu! İşte Apple Watch 8…
Giriş Tarihi: 31.05.2022 16:38 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 16:41

Tasarımı belli oldu! İşte Apple Watch 8…

Tasarımı belli oldu! İşte Apple Watch 8…

Apple her yıl 2022 yılının Eylül ayında yeni ürünlerini tanıttığı bir lansman yapıyor. Bu yılda geleneği bozmayacak Apple, Eylül'ün ikinci haftasında lansman yapacak.

Tasarımı belli oldu! İşte Apple Watch 8…

Yapacağı lansmanda iPhone 14 serisini ve Apple Watch Series 8 modelinin tanıtımı yapılacak.

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Tasarımı belli oldu! İşte Apple Watch 8…

Apple'ın 2021 yılında tanıttığı Watch 7 serisinde beklenen köşeli tasarım Apple severleri üzdü. Çünkü saatte yalnızca çerçeveler inceldi.

Tasarımı belli oldu! İşte Apple Watch 8…

"@Id_vova" adlı bir grafik tasarımcı tarafından paylaşılan render görüntülerle birlikte Apple Watch Series 8'in iki yeni değişikliği olduğu görüntüleniyor

Tasarımı belli oldu! İşte Apple Watch 8…

Düz ekran ve köşeli hatlar…

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