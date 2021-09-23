TEKNOFEST Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi’nde ödüller sahiplerini buldu

Google Türkiye Ülke Müdürü Mehmet Keteloğlu ise 5 bin dolarlık üçüncülük ödülünü Türkiye'den "Servissoft" girişimine takdim etti.
Ödül töreninde konuşan Varank, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde en önemli başlıklardan birinin girişimciliğin Türkiye'de desteklenmesi olduğunu anımsattı.
Varank, bu kapsamdaki girişimcilik desteklerine değinerek, şöyle konuştu:
"Mevzuattan insan kaynağı yetiştirilmesine kadar her alanda girişimciliğe destekler veriyoruz ama aynı zamanda kendi yatırım fonlarımızı da oluşturarak Türkiye'de girişimciliği hızlandırmak istiyoruz. Daha önce Türkiye'de 'unicorn' çıkar mı diyenler şimdi peşi sıra ilan ettiğimiz 'unicorn'lardan heyecan duymaya başladılar."