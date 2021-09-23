TEKNOFEST Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi’nde ödüller sahiplerini buldu

İstanbul'u girişimciliğin başkentlerinden biri yapmak istediklerini vurgulayan Varank, bu kapsamda şehrin yerli ve yabancı girişimlere ev sahipliği yapacağını ifade etti.

Take Off'un da uluslararası alanda güzel bir organizasyon olduğunu dile getiren Varank, "Burada start-up'lar gelip fikirlerini savunuyorlar. Bizden bir para ödülü kazanıyorlar ama burada elde ettikleri network ve burada kurdukları ilişkiler hepsinden daha değerli." dedi.

Bakan Varank, zirvede ödül alanları tebrik etti. Daha sonra zirve paydaşları, jüri üyeleri ve ödül kazananlarla hatıra fotoğrafı çekildi.