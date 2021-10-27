Türkiye’de binlerce kişi sahte uygulamaları indirdi! Dünya çapında milyonlarca Android telefona bulaştı

Uygulamaların toplam indirme sayıları ise şu şekilde:

Mısır - 2,6 milyon

Suudi Arabistan - 2,4 milyon

Pakistan - 2 milyon

Birleşik Arap Emirlikleri - 1 milyon

Türkiye - 790 bin

Umman - 400 bin

Katar - 450 bin

Kuveyt - 200 bin

Amerika - 170 bin

Polonya - 170 bin