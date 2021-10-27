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Haberler Galeri Türkiye'de binlerce kişi sahte uygulamaları indirdi! Dünya çapında milyonlarca Android telefona bulaştı
Giriş Tarihi: 27.10.2021 12:34 Güncelleme Tarihi: 27.10.2021 12:36

Türkiye'de binlerce kişi sahte uygulamaları indirdi! Dünya çapında milyonlarca Android telefona bulaştı

Güvenlik uzmanları UltimaSMS isimli yeni bir dolandırıcılık yöntemi konusunda Android kullanıcılarını uyardı! Acil durum koduyla yayınlanan güvenlik raporuna göre UltimaSMS, tüketicileri paralı premium hizmetlere abone ediyor.

Türkiye’de binlerce kişi sahte uygulamaları indirdi! Dünya çapında milyonlarca Android telefona bulaştı

Uzmanlar, neredeyse 10,5 milyon toplam indirme sayısına sahip 151 zararlı uygulama tespit etti. Bu uygulamalar yüklendikleri cihazlarda, kullanıcıları kandırarak pahalı hizmetlere abone ediyor. Bu hizmetlerin bazılarının ücreti ayda 40 doları bulabiliyor. Uzmanlar bunun yeni bir SMS dolandırıcılığı olduğunu söyledi.

Türkiye’de binlerce kişi sahte uygulamaları indirdi! Dünya çapında milyonlarca Android telefona bulaştı

Sahte uygulamalar Türkiye dahil olmak üzere, Amerika, Mısır, Umman, Katar, Kuveyt, Pakistan, Suudi Arabistan, Polonya ve Birleşik Arap Emirlikleri'deki kullanıcılar tarafından indirildi.

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Türkiye’de binlerce kişi sahte uygulamaları indirdi! Dünya çapında milyonlarca Android telefona bulaştı

Uygulamaların toplam indirme sayıları ise şu şekilde:

Mısır - 2,6 milyon
Suudi Arabistan - 2,4 milyon
Pakistan - 2 milyon
Birleşik Arap Emirlikleri - 1 milyon
Türkiye - 790 bin
Umman - 400 bin
Katar - 450 bin
Kuveyt - 200 bin
Amerika - 170 bin
Polonya - 170 bin

Türkiye’de binlerce kişi sahte uygulamaları indirdi! Dünya çapında milyonlarca Android telefona bulaştı

Dolandırıcılık yöntemi ilk olarak Ultima Keyboard 3D isimli bir uygulamada keşfedildi. Uzmanlar bu yüzden dolandırıcılığa UltimaSMS adını verdi. Rapora göre UltimaSMS, mayıs ayından bu yana aktif. Güvenlik araştırmacıları, siber suçluların UltimaSMS'i yaymak için QR kod tarayıcısı, klavye uygulamaları, fotoğraf ve video düzenleme araçları, kamera filtreleri, oyunlar, spam çağrı engelleyici gibi çeşitli kategorilerde yer alan sahte uygumalar kullandığını belirtti. Bununla birlikte Facebook, TikTok ve çeşitli platformlarda sahte uygulamaların reklamları da verilerek, kullanıcıların ilgisi çekiliyor.

Türkiye’de binlerce kişi sahte uygulamaları indirdi! Dünya çapında milyonlarca Android telefona bulaştı

Sahte uygulama telefona yüklendikten sonra, kullanıcının konumunu, cihazın IMEI numarasını kontrol ediyor. Reklamı yapılan özellikleri açmak için kullanıcıdan e-posta ve telefon numarası girmesini istiyor. Ancak sözde uygulama aslında kullanıcıyı kandırıp, konuma ve operatöre bağlı olarak ayda 40 dolara kadar ücret alan paralı hizmetlere abone ediyor.

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