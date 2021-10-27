Türkiye’de binlerce kişi sahte uygulamaları indirdi! Dünya çapında milyonlarca Android telefona bulaştı

Dolandırıcılık yöntemi ilk olarak Ultima Keyboard 3D isimli bir uygulamada keşfedildi. Uzmanlar bu yüzden dolandırıcılığa UltimaSMS adını verdi. Rapora göre UltimaSMS, mayıs ayından bu yana aktif. Güvenlik araştırmacıları, siber suçluların UltimaSMS'i yaymak için QR kod tarayıcısı, klavye uygulamaları, fotoğraf ve video düzenleme araçları, kamera filtreleri, oyunlar, spam çağrı engelleyici gibi çeşitli kategorilerde yer alan sahte uygumalar kullandığını belirtti. Bununla birlikte Facebook, TikTok ve çeşitli platformlarda sahte uygulamaların reklamları da verilerek, kullanıcıların ilgisi çekiliyor.