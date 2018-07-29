Uçaklarla ilgili daha önce duymadığınız bilgiler!

Belki sık sık, belki ara sıra uçaklarla uzun yolculuklar yapıyoruz. Peki ama uçakların büyük sırlarından haberiniz var mı? İşte uçaklarla ilgili çok az insanın bildiği ve öğrenildiğinde 'yok artık' dedirten o gerçekler...