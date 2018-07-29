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ilgili daha önce duymadığınız bilgiler!

Giriş Tarihi: 29.07.2018 11:12 Güncelleme Tarihi: 29.07.2018 11:28
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ilgili daha önce duymadığınız bilgiler!
Uçaklarla ilgili daha önce duymadığınız bilgiler!

Belki sık sık, belki ara sıra uzun yolculuklar yapıyoruz. Peki ama uçakların büyük sırlarından haberiniz var mı? İşte uçaklarla ilgili çok az insanın bildiği ve öğrenildiğinde 'yok artık' dedirten o gerçekler...

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ilgili daha önce duymadığınız bilgiler!
Uçaklarla ilgili daha önce duymadığınız bilgiler!

Havadayken pek hissetmiyoruz; ancak uçağa kötü hava koşullarında sık sık şimşek çarpar.

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ilgili daha önce duymadığınız bilgiler!
Uçaklarla ilgili daha önce duymadığınız bilgiler!

İki pilot uçuş sırasında asla aynı yemeği yemez. Biri zehirlenirse diğerinin sağlığı açısından risk almamak için bu uygulamaya gidiliyor. Sözgelimi bir pilot tavuk yediğinde diğeri köfte yer.

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ilgili daha önce duymadığınız bilgiler!
Uçaklarla ilgili daha önce duymadığınız bilgiler!

Tuvaletlerin kilitleri dışarıdan açılabilir.

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ilgili daha önce duymadığınız bilgiler!
Uçaklarla ilgili daha önce duymadığınız bilgiler!

Uçakta her yolculuk bir ya da iki saat sürmüyor. Çok daha uzun süreli yolculuklarda pilotlar uçuş esnasında uyuyakalabiliyor.

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ilgili daha önce duymadığınız bilgiler!
Uçaklarla ilgili daha önce duymadığınız bilgiler!

Kimse bu gördüklerinizi yıkamıyor. Tek kullanımlık!

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ilgili daha önce duymadığınız bilgiler!
Uçaklarla ilgili daha önce duymadığınız bilgiler!

Hostesler yemek servisi için geceyi beklemeyi tercih edebilir. Böylece hem daha fazla insanın uyuduğu saatlere gelinir ve bu sayede iş yükü daha azdır.

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