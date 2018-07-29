Uçaklarla ilgili daha önce duymadığınız bilgiler!

Belki sık sık, belki ara sıra uçaklarla uzun yolculuklar yapıyoruz. Peki ama uçakların büyük sırlarından haberiniz var mı? İşte uçaklarla ilgili çok az insanın bildiği ve öğrenildiğinde 'yok artık' dedirten o gerçekler... Havadayken pek hissetmiyoruz; ancak uçağa kötü hava koşullarında sık sık şimşek çarpar. İki pilot uçuş sırasında asla aynı yemeği yemez. Biri zehirlenirse diğerinin sağlığı açısından risk almamak için bu uygulamaya gidiliyor. Sözgelimi bir pilot tavuk yediğinde diğeri köfte yer. Tuvaletlerin kilitleri dışarıdan açılabilir. Uçakta her yolculuk bir ya da iki saat sürmüyor. Çok daha uzun süreli yolculuklarda pilotlar uçuş esnasında uyuyakalabiliyor. Kimse bu gördüklerinizi yıkamıyor. Tek kullanımlık! Hostesler yemek servisi için geceyi beklemeyi tercih edebilir. Böylece hem daha fazla insanın uyuduğu saatlere gelinir ve bu sayede iş yükü daha azdır.