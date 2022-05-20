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Haberler Galeri Uzaylı medeniyetleri çöküyor mu: İşte yeni teori...
Giriş Tarihi: 20.05.2022 11:06 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 11:14

Uzaylı medeniyetleri çöküyor mu: İşte yeni teori...

Yakın tarihli bir araştırma makalesinde, iki astrobiyolog neden uzaylılarla hiç karşılaşmadığımızı açıklayan teori sundu.

Uzaylı medeniyetleri çöküyor mu: İşte yeni teori...

Bilim insanları, onlarca yıldır araştırma yapan uzaylı avcılarını şaşırtan kozmik bir ikileme çözüm bulduklarını iddia ediyor.

Uzaylı medeniyetleri çöküyor mu: İşte yeni teori...

Yakın tarihli bir araştırma makalesinde, iki astrobiyolog neden uzaylılarla hiç karşılaşmadığımızı açıklayan teori sundu.

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Uzaylı medeniyetleri çöküyor mu: İşte yeni teori...

Araştırmacılar, kentlerin ve ulusların hızlı gelişimlerinin ardından yaşadığı çöküşler gibi yabancı medeniyetlerin de çökebileceğini savundu.

Uzaylı medeniyetleri çöküyor mu: İşte yeni teori...

Bu iddia, Dünya'nın ötesindeki yaşamın gezegenimize ulaşabilecek galaksiler arası uzay aracını yapacak kadar ilerleyemediği anlamına geliyor.

Uzaylı medeniyetleri çöküyor mu: İşte yeni teori...

İddialar göre, bazı uzaylılar bize ulaşabilmişken bazıları ise henüz iletişim kurmayı başaramadı.

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