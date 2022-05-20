Uzaylı medeniyetleri çöküyor mu: İşte yeni teori...

Bilim insanları, onlarca yıldır araştırma yapan uzaylı avcılarını şaşırtan kozmik bir ikileme çözüm bulduklarını iddia ediyor. Yakın tarihli bir araştırma makalesinde, iki astrobiyolog neden uzaylılarla hiç karşılaşmadığımızı açıklayan teori sundu. Araştırmacılar, kentlerin ve ulusların hızlı gelişimlerinin ardından yaşadığı çöküşler gibi yabancı medeniyetlerin de çökebileceğini savundu. Bu iddia, Dünya'nın ötesindeki yaşamın gezegenimize ulaşabilecek galaksiler arası uzay aracını yapacak kadar ilerleyemediği anlamına geliyor. İddialar göre, bazı uzaylılar bize ulaşabilmişken bazıları ise henüz iletişim kurmayı başaramadı. Hızlı gelişimin ardından gelen yıkım teorisi doğru çıkarsa günümüz dünyasının da çok uzak olmayan bir gelecekte benzer bir kadere doğru gittiği anlamına gelebilir. Bu ayın başlarında Royal Society Interface'de yayınlanan araştırma, Fermi Paradoksunu çözmeye yönelik en son girişim oldu. Paradoks, evrenin büyüklüğü ile Dünya'nın ötesindeki herhangi bir yaşam kanıtı eksikliği arasındaki çelişkiyi tanımlıyor. Kozmosun içinde sayısız yaşanabilir gezegen olduğunu biliyoruz ve henüz dünya dışı varlıkların kanıtını bulamadık. Carnegie Bilim Enstitüsü'nden Dr. Michael Wong ve Caltech'ten Dr. Stuart Bartlett'in neden iletişim kuramadığımız konusunda kendi teorileri var. Makalede, Dünya üzerindeki medeniyetlerin çok fazla genişledikten sonra sonlarına ulaşma eğiliminde olduklarının altını çiziyorlar. Bunun örnekleri, Roma İmparatorluğu'ndan Eski Mısırlılara kadar tarih boyunca bulunabilir. Wong ve Bartlett aynı ilkenin uzay uygarlıkları için de geçerli olduğuna inanıyorlar. Eğer herhangi bir dünya dışı toplum çok büyürse galaksiler arası uzay aracı inşa etmeden önce muhtemelen çökecektir. Bu da demek oluyor ki uzak dünyalardaki akıllı yaşam, kendilerini geliştirdikten sonra çöküyor. Wong ve Bartlett, bazı medeniyetler tükenirken, diğerlerinin yaklaşmakta olan kıyametlerinin farkında olduklarını ve gelişmeyi bırakmayı seçtiklerini söylüyorlar. Bu nedenle evren, ya hızlı bir şekilde parlayan ve hızlıca sönen ya da bir denge durumuna ulaşan toplumlarla doludur. Akademisyenler, insanlığın ikincisinden ziyade birincisinin yolunda olabileceği alarmını veriyor. Fermi Paradoksu, bilim insanlarının on yıllardır kafalarını kaşımasına neden oluyor. İtalyan-Amerikalı fizikçi Enrico Fermi'nin adını taşıyan teori şu soruyla özetlenebilir: Tüm uzaylılar nerede? Bilim insanları daha önce uzaylıları bulamamamızın nedenini akıllı medeniyetlerin azlığından kaynaklanabileceğini öne sürmüşlerdi. Mevcut iddialar yakın zamanda gerçekleşecek bir buluşmanın çok nadir ve uzak olduğu yönünde Diğer teoriler, akıllı yaşamın varlığımızı bildiği, ancak sadece bizimle etkileşime girmemeyi seçtiği fikrine dayanır.