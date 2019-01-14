WhatsApp'a müthiş özellik geldi! Whatsapp'ta yazışırken artık...

WhatsApp'a bomba özellik geldi! Yazışırken artık...

Artık bir grup mesajını 1:1 sohbetinizde özel olarak cevaplayabiliyorsunuz. Bir grup sohbetinde bir mesaja uzun dokunun ve ardından 'Diğer' ve 'Özel olarak Cevapla'yı seçin.