WhatsApp'a müthiş özellik geldi! Whatsapp'ta yazışırken artık...
WhatsApp'a müthiş özellik geldi! Whatsapp'ta yazışırken artık...
Whatsapp konusunda yeni değişim ve gelişimler yaşanmaya devam ediyor. Geliştirici ekip yeni yetenekleri popüler uygulamaya ekliyor. Instagram'la birlikte Facebook çatısı altında bulunan WhatsApp'a sessiz sedasız bir güncelleme geldi. Bu güncelleme içinde yeni bomba özellikler var. İşte yeni yazılım paketinin detayları...
Giriş Tarihi: 14.01.2019 10:39 Güncelleme Tarihi: 14.01.2019 11:23