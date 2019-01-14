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  • WhatsApp'a müthiş özellik geldi! Whatsapp'ta yazışırken artık...

'a müthiş özellik geldi! Whatsapp'ta yazışırken artık...

konusunda yeni değişim ve gelişimler yaşanmaya devam ediyor. Geliştirici ekip yeni yetenekleri popüler uygulamaya ekliyor. 'la birlikte çatısı altında bulunan WhatsApp'a sessiz sedasız bir güncelleme geldi. Bu güncelleme içinde yeni bomba özellikler var. İşte yeni yazılım paketinin detayları...

Giriş Tarihi: 14.01.2019 10:39 Güncelleme Tarihi: 14.01.2019 11:23
WhatsApp'a bomba özellik geldi! Yazışırken artık...

WhatsApp'a bomba özellik geldi! Yazışırken artık...

Bakın 'a gelen yeni özellikler ne işinize yarayacak?

WhatsApp'a bomba özellik geldi! Yazışırken artık...

WhatsApp'a bomba özellik geldi! Yazışırken artık...

Artık bir grup mesajını 1:1 sohbetinizde özel olarak cevaplayabiliyorsunuz. Bir grup sohbetinde bir mesaja uzun dokunun ve ardından 'Diğer' ve 'Özel olarak Cevapla'yı seçin.

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WhatsApp'a bomba özellik geldi! Yazışırken artık...

WhatsApp'a bomba özellik geldi! Yazışırken artık...

Bir diğer özellik ise bir fotoğraf veya videoyu düzenlerken çıkartma eklemek için gülen yüz simgesine dokunabilirsiniz.

WhatsApp'a bomba özellik geldi! Yazışırken artık...

WhatsApp'a bomba özellik geldi! Yazışırken artık...

Üçüncü bomba özellik ise durum sekmesinden bir kişinin durumunu ön izlemek için artık 3D dokunuşu yapabiliyor olmanız...

WhatsApp'a bomba özellik geldi! Yazışırken artık...

WhatsApp'a bomba özellik geldi! Yazışırken artık...

Diğer yandan kullanan herkesi çok yakından ilgilendiren bomba bir gelişme oldu. Bakın WhatsApp'ın aylardır sakladığı gizli o müthiş özellik neymiş?

WhatsApp'a bomba özellik geldi! Yazışırken artık...

WhatsApp'a bomba özellik geldi! Yazışırken artık...

Ardından hemen Ayarlar'a dokunun.

WhatsApp'a bomba özellik geldi! Yazışırken artık...

WhatsApp'a bomba özellik geldi! Yazışırken artık...

Ardından Gizlilik sekmesine girmeniz gerekiyor.

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