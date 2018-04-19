WhatsApp'a özel bir yenilik eklendi

WhatsApp'ın yeni yeteneklerle donatılması tam gaz devam ediyor. Popüler mesajlaşma uygulamasına yeni bir özellik daha eklendi. Kullanıcılar WhatsApp'ı açtığında bakın neyle karşılaştı... Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir kez daha platforma entegre ettiği yeni özelliği ile gündemde. Söz konusu yenilik WhatsApp gruplarındaki yöneticileri yakından ilgilendiriyor. NTV'ye göre WhatsApp grupları, yeni bir özellik ile admin seçimlerini çok daha kolay hale getiriyor. Yeni güncellemede, bir grup yöneticisinin grubun başka bir yöneticisini yöneticilikten çıkarabilmesine izin veren bir özellik de bulunuyor. Söz konusu güncelleme hem iOS hem de Android için kullanıma sunuldu. Ancak grup üyelerinin yöneticiyi düşürmelerine hala izin verilmediğinin altını çizmekte fayda var. Peki WhatsApp'ın bütün özelliklerine hakim misiniz? İşte mutlaka bilmeniz gerek 10 WhatsApp özelliği... EMOJİ TARAMASI WhatsApp'ta çok fazla emoji var, evet. Bazen doğru anda doğru emoji'yi bulmak çok zor olabiliyor. Artık istediğiniz emoji'yi kelime kullanarak aramanız mümkün olacak. Ancak bu özelliği kullanmak için 'auto correct' özelliğinizin açık olması gerekiyor. DAKİK HESAPLAMALAR Eğer sürekli konuşmalarınızı takip etmiyorsanız, küçük tik işaretlerinin maviye dönüştüğü anı kaçırabilirsiniz. Artık gönderdiğiniz mesajı basılı tutarak çıkan Bilgi opsiyonunu tıklayarak bir tikin ne zaman maviye dönüştüğünü görebilirsiniz. Aynı işlemi attığınız mesajı kaydırarak da yapabilirsiniz. Bu işlem sayesinde attığınız mesajın karşı tarafa iletilip iletilmediğini ve okunup okunmadığını takip edebiliyorsunuz.