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'a özel bir yenilik eklendi

'ın yeni yeteneklerle donatılması tam gaz devam ediyor. Popüler na yeni bir özellik daha eklendi. Kullanıcılar WhatsApp'ı açtığında bakın neyle karşılaştı...

Giriş Tarihi: 19.04.2018 12:48 Güncelleme Tarihi: 19.04.2018 12:53
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'a özel bir yenilik eklendi
WhatsApp'a özel bir yenilik eklendi

Sosyal medya devi 'un bünyesinde bulunan popüler bir kez daha platforma entegre ettiği yeni özelliği ile gündemde.

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'a özel bir yenilik eklendi
WhatsApp'a özel bir yenilik eklendi

Söz konusu yenilik gruplarındaki yöneticileri yakından ilgilendiriyor.

NTV'ye göre WhatsApp grupları, yeni bir özellik ile admin seçimlerini çok daha kolay hale getiriyor.

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'a özel bir yenilik eklendi
WhatsApp'a özel bir yenilik eklendi

Yeni de, bir grup yöneticisinin grubun başka bir yöneticisini yöneticilikten çıkarabilmesine izin veren bir özellik de bulunuyor.

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'a özel bir yenilik eklendi
WhatsApp'a özel bir yenilik eklendi

Söz konusu hem iOS hem de Android için kullanıma sunuldu.

Ancak grup üyelerinin yöneticiyi düşürmelerine hala izin verilmediğinin altını çizmekte fayda var.

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'a özel bir yenilik eklendi
WhatsApp'a özel bir yenilik eklendi

Peki 'ın bütün özelliklerine hakim misiniz? İşte mutlaka bilmeniz gerek 10 WhatsApp özelliği...

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'a özel bir yenilik eklendi
WhatsApp'a özel bir yenilik eklendi

EMOJİ TARAMASI

'ta çok fazla emoji var, evet. Bazen doğru anda doğru emoji'yi bulmak çok zor olabiliyor. Artık istediğiniz emoji'yi kelime kullanarak aramanız mümkün olacak. Ancak bu özelliği kullanmak için 'auto correct' özelliğinizin açık olması gerekiyor.

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'a özel bir yenilik eklendi
WhatsApp'a özel bir yenilik eklendi

DAKİK HESAPLAMALAR

Eğer sürekli konuşmalarınızı takip etmiyorsanız, küçük tik işaretlerinin maviye dönüştüğü anı kaçırabilirsiniz. Artık gönderdiğiniz mesajı basılı tutarak çıkan "Bilgi" opsiyonunu tıklayarak bir tikin ne zaman maviye dönüştüğünü görebilirsiniz. Aynı işlemi attığınız mesajı kaydırarak da yapabilirsiniz. Bu işlem sayesinde attığınız mesajın karşı tarafa iletilip iletilmediğini ve okunup okunmadığını takip edebiliyorsunuz.

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