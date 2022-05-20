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Haberler Galeri WhatsApp'a yeni özellik geliyor: Gruptan ayrılanlar…
Giriş Tarihi: 20.05.2022 16:12 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 16:24

WhatsApp'a yeni özellik geliyor: Gruptan ayrılanlar…

WhatsApp, üzerinde çalıştığı yeni özellikle gruptan ayrılmak isteyen kullanıcıların bildirim göndermeden çıkabilmesini sağlayacağı yeniliği test ediyor.

WhatsApp’a yeni özellik geliyor: Gruptan ayrılanlar…

Yeni özellik ilk olarak bağımsız WhatsApp uzmanları WABetaInfo tarafından fark edildi. Bu özellik, piyasaya sürülmeden önce gelecek özellikleri tanımlamak için uygulamanın erken beta sürümlerini araştırıyor.

WhatsApp’a yeni özellik geliyor: Gruptan ayrılanlar…

Bilgilere göre grup yöneticileri grupta kimin eksik olduğunu görürken diğer kullanıcılar bunu göremeyecek.

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WhatsApp’a yeni özellik geliyor: Gruptan ayrılanlar…

Mark Zuckerberg, şirketin Nisan ayında Meta'nın birkaç grup sohbetini bir araya getirmenize ve hepsine aynı anda mesaj göndermenize olanak tanıyan yeni 'Topluluklar' özelliğini duyurmasıyla kullanıcıların sessizce gruplardan ayrılmalarına izin verme planlarını ilk kez açıkladı.

WhatsApp’a yeni özellik geliyor: Gruptan ayrılanlar…

Ancak planlar üzerine fazla bilgi paylaşılmadı.

WhatsApp’a yeni özellik geliyor: Gruptan ayrılanlar…

Artık WABetaInfo, masaüstünde uygulamadan çıkış bildirimini gösteren bir WhatsApp beta ekran görüntüsünü aldı. Ekran görüntüsünde 'Yalnızca siz ve grup yöneticilerine gruptan ayrıldığınız bildirilir.' uyarısı bulunuyordu.

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