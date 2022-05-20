WhatsApp’a yeni özellik geliyor: Gruptan ayrılanlar…

Yeni özellik ilk olarak bağımsız WhatsApp uzmanları WABetaInfo tarafından fark edildi. Bu özellik, piyasaya sürülmeden önce gelecek özellikleri tanımlamak için uygulamanın erken beta sürümlerini araştırıyor. Bilgilere göre grup yöneticileri grupta kimin eksik olduğunu görürken diğer kullanıcılar bunu göremeyecek. Mark Zuckerberg, şirketin Nisan ayında Meta'nın birkaç grup sohbetini bir araya getirmenize ve hepsine aynı anda mesaj göndermenize olanak tanıyan yeni 'Topluluklar' özelliğini duyurmasıyla kullanıcıların sessizce gruplardan ayrılmalarına izin verme planlarını ilk kez açıkladı. Ancak planlar üzerine fazla bilgi paylaşılmadı. Artık WABetaInfo, masaüstünde uygulamadan çıkış bildirimini gösteren bir WhatsApp beta ekran görüntüsünü aldı. Ekran görüntüsünde 'Yalnızca siz ve grup yöneticilerine gruptan ayrıldığınız bildirilir.' uyarısı bulunuyordu. Şirket bir blog yazısında, 'Bu ekran görüntüsü çok açık: bir WhatsApp grubundan çıkmak istediğinizde, diğer kişilere sohbette bildirilmeyecek' dedi. 'Yalnızca grup yöneticileri gruptan kimin çıkacağını görebilir, ancak diğerleri göremez.' Şu anda bir gruptan çıktığınızda WhatsApp, gruptan ayrıldığınızı tüm katılımcılara bildirmek için sohbete bir sistem mesajı ekliyor. WhatsApp Beta Bilgilerine göre, özelliğin 'gelecekteki bir güncellemede' kullanıcılara sunulması planlanıyor, ancak sürüm için henüz bir tarih verilmedi. Şu anda WhatsApp Masaüstü için geliştirilme aşamasındayken, Android ve iOS için de Whatsapp'ta piyasaya sürülmesi bekleniyor. Geçen ay WhatsApp, aynı anda birkaç gruba mesaj göndermenizi sağlayan 'Topluluklar' adlı bir yenilik açıkladı. Bu yenilikle, kullanıcıların çocuklarının okulu veya yaşadıkları sokak gibi tek bir ana konu altında farklı grup sohbetleri düzenlemelerine olanak tanıyacak ve topluluk yöneticileri mesajları herkesle paylaşabilecek ve hangi grupların dahil edilebileceği üzerinde kontrole sahip olacak. Meta'ya ait mesajlaşma uygulaması, özelliği yavaş yavaş ve bir test olarak kullanıma sunmaya başlayacağını söyledi, ancak Meta patronu Mark Zuckerberg, değişikliğin WhatsApp için 'önemli bir evrim' olduğunu söyledi.