WhatsApp'ın bu özelliğini biliyor musunuz? Eğer 'Boşluk' tuşuna uzun süre basılı tutarsanız...
WhatsApp'ın bu özelliğini biliyor musunuz? Eğer 'Boşluk' tuşuna uzun süre basılı tutarsanız...
WhatsApp'ın ismi genel olarak yeni özelliklerle gündeme taşınıyor. Geliştirici ekip belirli aralıklarla farklı bir yeniliği popüler mesajlaşma uygulamasına ekliyor. Ancak bununla birlikte WhatsApp'ı kullanırken işinize oldukça yarayacak bir takım gizli özellikler de var. Mesela Whatsapp'ta yazışırken Space yani Boşluk tuşuna uzun süre basılı tutmayı hiç denediniz mi? Telefonunuzda uzun süredir gizlice duran bu özelliğin ne işe yaradığını öğrenince çok şaşıracaksınız!
Giriş Tarihi: 28.01.2019 09:44 Güncelleme Tarihi: 28.01.2019 09:51