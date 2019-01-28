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  • WhatsApp'ın bu özelliğini biliyor musunuz? Eğer 'Boşluk' tuşuna uzun süre basılı tutarsanız...

'ın bu özelliğini biliyor musunuz? Eğer 'Boşluk' tuşuna uzun süre basılı tutarsanız...

'ın ismi genel olarak yeni özelliklerle gündeme taşınıyor. Geliştirici ekip belirli aralıklarla farklı bir yeniliği popüler mesajlaşma uygulamasına ekliyor. Ancak bununla birlikte WhatsApp'ı kullanırken işinize oldukça yarayacak bir takım gizli özellikler de var. Mesela Whatsapp'ta yazışırken Space yani Boşluk tuşuna uzun süre basılı tutmayı hiç denediniz mi? Telefonunuzda uzun süredir gizlice duran bu özelliğin ne işe yaradığını öğrenince çok şaşıracaksınız!

Giriş Tarihi: 28.01.2019 09:44 Güncelleme Tarihi: 28.01.2019 09:51
WhatsApp'ın bu özelliğini biliyor musunuz? Eğer 'Boşluk' tuşuna uzun süre basılı tutarsanız...

İşte işinize çok yarayacak o gizli ...

WhatsApp'ın bu özelliğini biliyor musunuz? Eğer 'Boşluk' tuşuna uzun süre basılı tutarsanız...

Önce veya iMessage'ı açın; ardından yazdığınız ama henüz göndermediğiniz metin ekrandayken Space tuşuna dokunun.

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WhatsApp'ın bu özelliğini biliyor musunuz? Eğer 'Boşluk' tuşuna uzun süre basılı tutarsanız...

Klavyeden her şey silinecek ve siz dokunmaya devam ettiğiniz sürece imleci yazdığınız metnin herhangi bir yerine kolayca kaydırabileceksiniz!

WhatsApp'ın bu özelliğini biliyor musunuz? Eğer 'Boşluk' tuşuna uzun süre basılı tutarsanız...

Kullandığınız telefonun şarjı son günlerde çabucak bitiyorsa bu ayarı kapatmakla işe başlayın!

WhatsApp'ın bu özelliğini biliyor musunuz? Eğer 'Boşluk' tuşuna uzun süre basılı tutarsanız...

'a girin.

WhatsApp'ın bu özelliğini biliyor musunuz? Eğer 'Boşluk' tuşuna uzun süre basılı tutarsanız...

Ayarlar'a girdikten sonra iTunes & ayarına girin.

WhatsApp'ın bu özelliğini biliyor musunuz? Eğer 'Boşluk' tuşuna uzun süre basılı tutarsanız...

Burada ayarını mutlak suretle kapalı tutun. Böylece uygulamalar kendi kendine güncellenmeyecek ve haberiniz olmadan sürekli interneti kullanıyor olmayacaksınız. Ancak durun, daha bitmedi!

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