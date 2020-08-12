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'ta büyük değişiklik! WhatsApp iOS sürümüne geldi

Teknoloji basınında hakkında neredeyse her gün yeni bir haber çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde WhatsApp geliştiricileri, tek hesabı farklı cihazlarda kullanabilmek için önemli bir adım attı. Sohbet geçmişi ve veriler sorun olmadan aktarıldı. Şimdi de yeni bir özelliğin WhatsApp'a entegrasyonu gerçekleşti. Hatırlarsanız karantina döneminde Facebook, 50 kişiye kadar görüntülü görüşme sunan özelliğini kullanıma sunmuştu. WhatsApp'ın iOS uygulamasına Messenger Rooms entegrasyonu geldi. İşte konuyla ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 12.08.2020 16:08 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 16:30
WhatsApp'ta büyük değişiklik! Messenger Rooms WhatsApp iOS sürümüne geldi

Herhangi bir süre kısıtı olmadan 50 kişiye kadar görüntülü görüşme imkanı sunan özelliği, iOS için uygulamasına entegre edildi. Daha önce Instagram ve WhatsApp Web'e eklenen bu özellik, WhatsApp'ın iOS uygulamasına gelen son güncellemeyle birlikte, artık iPhone'larda da kullanılabiliyor.

WhatsApp'ta büyük değişiklik! Messenger Rooms WhatsApp iOS sürümüne geldi

Donanımhaber'in haberine göre COVID-19 pandemisi sebebiyle grup görüşmelerine artan ihtiyaç üzerine grup çağrıları için olan 4 kişilik katılımcı sınırını 8'e çıkaran , oda entegrasyonuyla birlikte bu sayıyı dolaylı olarak da olsa 50 kişiye yükseltmiş oldu.

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WhatsApp'ta büyük değişiklik! Messenger Rooms WhatsApp iOS sürümüne geldi

WHATSAPP ÜZERİNDEN ODA NASIL OLUŞTURULUR? NASIL KULLANILIR?

1-Görüşme yapmak istediğiniz kişi/grubun sohbet sayfasını açın ve mesaj alanının solunda yer alan "+" simgesine tıklayın. Ardından açılan menünün en üstünde yer alan oda seçeneğine dokunun.
2-Karşınıza çıkan bilgilendirme penceresinden "Messenger'a geç" seçeneğine tıklayın.
3-Messenger uygulamasına yönlendirildikten sonra karşınıza çıkan ekrandan odanın adını belirleyebileceğiniz oda aktivitesi kısmından kendinize uygun olanı belirleyin ve ardından oda oluştur butonuna tıklayın.
4-Odanız hazır. Artık tek yapmanız gereken, diğer kişilerin odaya katılabilmesini sağlamak için oda bağlantısını 'ta paylaşmalısınız. Bunun için sayfanın altındaki "WhatsApp'ta bağlantı gönder" butonuna tıklamalısınız.

WhatsApp'ta büyük değişiklik! Messenger Rooms WhatsApp iOS sürümüne geldi

4 aşamalı kurulum adımlarının ardından görüşme yapmak istediğiniz kişilere, oda bağlantısını içeren şu mesaj gönderiliyor:

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Görüntülü sohbet etmek için bu Messenger odasına katıl (hesaba gerek yoktur): https://msngr.com/???

WhatsApp'ta büyük değişiklik! Messenger Rooms WhatsApp iOS sürümüne geldi

Diğer kişilerin bu davet bağlantısını kullanarak odaya katılabilmesi için odayı oluşturan kişinin odada olması gerekiyor. Aksi halde birisi katılmak istediğinde, oda sahibine Messenger üzerinden arama gidiyor ve oda sahibi aramayı kabul edene kadar katılımcılar odaya erişim sağlayamıyor.

WhatsApp'ta büyük değişiklik! Messenger Rooms WhatsApp iOS sürümüne geldi

Messenger odası üzerinden görüşme yapabilmek için herhangi bir şekilde Facebook ya da Messenger hesabınızın olmasına gerek yok. Görüşmeye oda sahibinin paylaşmış olduğu davet linkine tıklayıp herhangi bir tarayıcı üzerinden katılabilmek mümkün.

WhatsApp'ta büyük değişiklik! Messenger Rooms WhatsApp iOS sürümüne geldi

Aynı durum odayı oluşturacak kişi için geçerli değil. Zira Messenger'da oda oluşturabilmek için oturum sahibinin bir Facebook hesabının olması lazım. Çünkü oda başlatabilmek için Messenger'a giriş yapılması gerekiyor. Haliyle bunun için de odayı oluşturacak kişinin bir Facebook hesabının olması mecburi.

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