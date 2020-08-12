WhatsApp'ta büyük değişiklik! Messenger Rooms WhatsApp iOS sürümüne geldi

Aynı durum odayı oluşturacak kişi için geçerli değil. Zira Messenger'da oda oluşturabilmek için oturum sahibinin bir Facebook hesabının olması lazım. Çünkü oda başlatabilmek için Messenger'a giriş yapılması gerekiyor. Haliyle bunun için de odayı oluşturacak kişinin bir Facebook hesabının olması mecburi.