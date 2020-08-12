WhatsApp'ta büyük değişiklik! Messenger Rooms WhatsApp iOS sürümüne geldi

WHATSAPP ÜZERİNDEN ODA NASIL OLUŞTURULUR? NASIL KULLANILIR?
1-Görüşme yapmak istediğiniz kişi/grubun sohbet sayfasını açın ve mesaj alanının solunda yer alan "+" simgesine tıklayın. Ardından açılan menünün en üstünde yer alan oda seçeneğine dokunun.
2-Karşınıza çıkan bilgilendirme penceresinden "Messenger'a geç" seçeneğine tıklayın.
3-Messenger uygulamasına yönlendirildikten sonra karşınıza çıkan ekrandan odanın adını belirleyebileceğiniz oda aktivitesi kısmından kendinize uygun olanı belirleyin ve ardından oda oluştur butonuna tıklayın.
4-Odanız hazır. Artık tek yapmanız gereken, diğer kişilerin odaya katılabilmesini sağlamak için oda bağlantısını WhatsApp'ta paylaşmalısınız. Bunun için sayfanın altındaki "WhatsApp'ta bağlantı gönder" butonuna tıklamalısınız.