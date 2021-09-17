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Haberler Galeri WhatsApp'ta mesaj silme işkencesi son buluyor!
Giriş Tarihi: 17.09.2021 15:14 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021 15:15

WhatsApp'ta mesaj silme işkencesi son buluyor!

WhatsApp'a sonunda kullanıcıların uzun zamandır istediği bir özellik geliyor. Bilindiği üzere WhatsApp mesajları tüm cihazlarda aynı anda silinemiyordu ve bu yüzden her cihazdan ayrı ayrı silinmesi gerekiyordu. Nihayet WhatsApp bu konuya el attı.

WhatsApp’ta mesaj silme işkencesi son buluyor!

WA Beta Info sitesinde yer alanlara göre WhatsApp, mesajların tüm cihazlardan aynı anda silinmesini sağlayan bir özellik üstünde çalışıyor.

WhatsApp’ta mesaj silme işkencesi son buluyor!

WhatsApp'ta herhangi bir mesajlaşmayı iPhone ve Android telefondan silerseniz, o sohbetin masaüstü sürümünde halen durduğunu görebilirsiniz. Bunun nedeni ise mesajların sadece kullanılan cihazdan silinmiş olmasından kaynaklanıyor.

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WhatsApp’ta mesaj silme işkencesi son buluyor!

WhatsApp'ın yeni özelliği sohbetlerin silinmesini senkronize ediyor. Böylece iPhone ve Android'de mesajlar silindiğinde WhatsApp Web'de de silinecek ya da masaüstü sürümden mesaj silindiğinde telefondan da silinmiş olacak.

WhatsApp’ta mesaj silme işkencesi son buluyor!

Mesajların silinmesi özelliği şu anda beta sürecinde yer alsa da, yakın zamanda son kullanıcılar için çıkması bekleniyor.

WhatsApp’ta mesaj silme işkencesi son buluyor!
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