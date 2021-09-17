WhatsApp’ta mesaj silme işkencesi son buluyor!

WA Beta Info sitesinde yer alanlara göre WhatsApp, mesajların tüm cihazlardan aynı anda silinmesini sağlayan bir özellik üstünde çalışıyor. WhatsApp'ta herhangi bir mesajlaşmayı iPhone ve Android telefondan silerseniz, o sohbetin masaüstü sürümünde halen durduğunu görebilirsiniz. Bunun nedeni ise mesajların sadece kullanılan cihazdan silinmiş olmasından kaynaklanıyor. WhatsApp'ın yeni özelliği sohbetlerin silinmesini senkronize ediyor. Böylece iPhone ve Android'de mesajlar silindiğinde WhatsApp Web'de de silinecek ya da masaüstü sürümden mesaj silindiğinde telefondan da silinmiş olacak. Mesajların silinmesi özelliği şu anda beta sürecinde yer alsa da, yakın zamanda son kullanıcılar için çıkması bekleniyor.