WhatsApp'ta sesli mesajları gizlice dinlemenin yolunu buldular

WhatsApp'tan gelen sesli mesajların gizli bir şekilde dinlenebilmesinin yolunu keşfettiler. İşte bunun yoldu... Yazılı mesajlaşmanın yanı sıra sesli olarak da mesajlaşma hizmeti sunan WhatsApp üzerinden imaj da gönderebiliyor ve elbette sesli arama da yapabiliyorsunuz. Ancak dar ve kalabalık alanlarda ekranı gizlemek bazen ne kadar zor oluyorsa, sesli gelen mesajları da açmak problem olabiliyor. Peki, sesli gelen mesajlarda mahremiyeti nasıl sağlayacaksınız? Aslında bu oldukça kolay. İşte bu işlem için adım adım yapımınız gerekenler... WhatsApp üzerinden gelen sesli mesajları gizlice dinlemek aslında oldukça kolay. Bunun için yapmanız gereken yalnızca mesajın Play tuşuna basmak ve hemen ardından da telefonu kulağınıza yaklaştırmak. Telefon kulağınıza yaklaştığı anda WhatsApp bunu algılayacak ve sesi hoparlörden değil, ahizeden vermeye başlayacak. İşte bu kadar basit. Hazır WhatsApp'a dair sesle ilgili bir ipucu vermişken bir diğerinden daha bahsedelim. Sesli mesaj kaydederken kayıt tuşuna basılı tutmak zorunda değilsiniz. NTV'ye göre kayıt tuşuna bir kez bastıktan sonra yukarıya doğru kaydırırsanız, kayıt tuşu kilitlenecek. Kaydı sonlandırmak istediğinizde ise ister Gönder, ister İptal tuşuna basabilirsiniz. DİĞER FOTO GALERİLERİMİZ İÇİN TIKLAYIN...