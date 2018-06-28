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'ta sesli mesajları gizlice dinlemenin yolunu buldular

'tan gelen sesli mesajların gizli bir şekilde dinlenebilmesinin yolunu keşfettiler. İşte bunun yoldu...

Giriş Tarihi: 28.06.2018 23:28 Güncelleme Tarihi: 28.06.2018 23:30
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'ta sesli mesajları gizlice dinlemenin yolunu buldular
WhatsApp'ta sesli mesajları gizlice dinlemenin yolunu buldular
Yazılı mesajlaşmanın yanı sıra sesli olarak da mesajlaşma hizmeti sunan üzerinden imaj da gönderebiliyor ve elbette sesli arama da yapabiliyorsunuz.
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'ta sesli mesajları gizlice dinlemenin yolunu buldular
WhatsApp'ta sesli mesajları gizlice dinlemenin yolunu buldular
Ancak dar ve kalabalık alanlarda ekranı gizlemek bazen ne kadar zor oluyorsa, sesli gelen mesajları da açmak problem olabiliyor.
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'ta sesli mesajları gizlice dinlemenin yolunu buldular
WhatsApp'ta sesli mesajları gizlice dinlemenin yolunu buldular
Peki, sesli gelen mesajlarda mahremiyeti nasıl sağlayacaksınız? Aslında bu oldukça kolay. İşte bu işlem için adım adım yapımınız gerekenler...
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'ta sesli mesajları gizlice dinlemenin yolunu buldular
WhatsApp'ta sesli mesajları gizlice dinlemenin yolunu buldular
üzerinden gelen sesli mesajları gizlice dinlemek aslında oldukça kolay. Bunun için yapmanız gereken yalnızca mesajın Play tuşuna basmak ve hemen ardından da telefonu kulağınıza yaklaştırmak.
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'ta sesli mesajları gizlice dinlemenin yolunu buldular
WhatsApp'ta sesli mesajları gizlice dinlemenin yolunu buldular
Telefon kulağınıza yaklaştığı anda bunu algılayacak ve sesi hoparlörden değil, ahizeden vermeye başlayacak. İşte bu kadar basit.
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'ta sesli mesajları gizlice dinlemenin yolunu buldular
WhatsApp'ta sesli mesajları gizlice dinlemenin yolunu buldular
Hazır 'a dair sesle ilgili bir ipucu vermişken bir diğerinden daha bahsedelim. Sesli mesaj kaydederken kayıt tuşuna basılı tutmak zorunda değilsiniz.
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'ta sesli mesajları gizlice dinlemenin yolunu buldular
WhatsApp'ta sesli mesajları gizlice dinlemenin yolunu buldular

NTV'ye göre kayıt tuşuna bir kez bastıktan sonra yukarıya doğru kaydırırsanız, kayıt tuşu kilitlenecek. Kaydı sonlandırmak istediğinizde ise ister Gönder, ister İptal tuşuna basabilirsiniz.

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