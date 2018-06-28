WhatsApp'ta sesli mesajları gizlice dinlemenin yolunu buldular

NTV'ye göre kayıt tuşuna bir kez bastıktan sonra yukarıya doğru kaydırırsanız, kayıt tuşu kilitlenecek. Kaydı sonlandırmak istediğinizde ise ister Gönder, ister İptal tuşuna basabilirsiniz.

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