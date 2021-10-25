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Haberler Galeri WhatsApp'ta 'son görülme' özelliği değişiyor! Yeni bir seçenek daha ekleniyor
Giriş Tarihi: 25.10.2021 15:14 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 15:14

WhatsApp'ta 'son görülme' özelliği değişiyor! Yeni bir seçenek daha ekleniyor

WhatsApp bu sene yeniliklerinden daha çok skandallarla gündeme geldi. Gizlilik sözleşmesinde yapılan değişiklik ve Facebook'un WhatsApp mesajlarını okumak için ekip oluşturması tartışmalara neden olmuştu. Şimdi WhatsApp'ın ismi, 'son görülme' özelliğinde yapmayı planladığı yenilikle yeniden manşetlere taşındı. Lafı daha fazla uzatmadan neler olduğuna bakalım.

WhatsApp’ta ’son görülme’ özelliği değişiyor! Yeni bir seçenek daha ekleniyor

2021, WhatsApp için çalkantılı geçti. Gizlilik sözleşmesi, mesajları gerektiğinde kontrol eden özel ekip haberleri gündeme damga vurmuştu. Bu gelişmeler yüzünden Telegram ve farklı alternatif mesajlaşma uygulamalarına dijital bir göç gerçekleşmişti.

WhatsApp’ta ’son görülme’ özelliği değişiyor! Yeni bir seçenek daha ekleniyor

Diğer yandan WhatsApp, bünyesine eklediği yeniliklerle adından söz ettiriyor. Son raporlara göre kullanıcılar artık son görülme özelliğinde beklenen bir seçeneğe daha sahip olacaklar.

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WhatsApp’ta ’son görülme’ özelliği değişiyor! Yeni bir seçenek daha ekleniyor

Yeni bir güncelleme ile son görülme seçeneklerine bir yenisi daha eklenecek. Artık son görülme seçenekleri arasında "herkes", "kişilerim" ve "kimse" haricinde "kişilerim hariç" şeklinde bir seçenek de bulunacak.

WhatsApp’ta ’son görülme’ özelliği değişiyor! Yeni bir seçenek daha ekleniyor

Yani kullanıcının belirlediği kişiler kişinin son görülme bilgisine erişemeyecek. Bu da istediğiniz kişilere istediğiniz kadar bilgi vermenizi sağlayan oldukça kullanışlı bir özellik diyebiliriz. (Teknolojioku)

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