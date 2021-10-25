Giriş Tarihi: 25.10.2021 15:14Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 15:14
WhatsApp'ta 'son görülme' özelliği değişiyor! Yeni bir seçenek daha ekleniyor
WhatsApp bu sene yeniliklerinden daha çok skandallarla gündeme geldi. Gizlilik sözleşmesinde yapılan değişiklik ve Facebook'un WhatsApp mesajlarını okumak için ekip oluşturması tartışmalara neden olmuştu. Şimdi WhatsApp'ın ismi, 'son görülme' özelliğinde yapmayı planladığı yenilikle yeniden manşetlere taşındı. Lafı daha fazla uzatmadan neler olduğuna bakalım.