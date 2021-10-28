Xiaomi 11T, 11T Pro ve 11 Lite 5G NE’nin özellikleri, fiyatı nedir? Neler sunuyorlar?

Xiaomi'nin geçen ay tanıtımını yaptığı Xiaomi 11 Lite 5G NE ve 11T serisinin Türkiye satış etiketi belli oldu. İşte Xiaomi 11T, 11T Pro ve 11 Lite 5G NE'nin özellikleri ve fiyatlar...

Xiaomi 11T Lite 5G NE özellikleri

Ekran: 6.55", AMOLED, Full HD+, 90 Hz

İşlemci: Snapdragon 778G 5G

Kamera: 64 MP (ana), 8 MP (ultra geniş açı), 5 MP (tele makro); 20 MP (ön)

Hafıza: 6/8 GB RAM, 128/256 GB Depolama

Pil: 4250 mAh, hızlı şarj 33W

İşletim Sistemi: Android 11, MIUI 12.5

Bağlantı: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, LTE, 5G, NFC