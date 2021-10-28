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Haberler Galeri Xiaomi 11T, 11T Pro ve 11 Lite 5G NE'nin özellikleri, fiyatı nedir? Neler sunuyorlar?
Giriş Tarihi: 28.10.2021 11:55 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021 11:59

Xiaomi 11T, 11T Pro ve 11 Lite 5G NE'nin özellikleri, fiyatı nedir? Neler sunuyorlar?

Çinli teknoloji devi Xiaomi son dönemlerde sıklıkla manşetlere geliyor. Android 12 güncelleme konusunda gerekli bazı adımları atan ve beta aşamasına geçen şirket geçtiğimiz ay Xiaomi 11T, 11T Pro ve 11 Lite 5G NE modellerini tanıtmıştı. Bu modellerin Türkiye fiyatları da belli oldu. Peki Xiaomi 11T, 11T Pro ve 11 Lite 5G NE'nin tam olarak özellikleri nedir, ne kadardan satışa çıkıyorlar?

Xiaomi 11T, 11T Pro ve 11 Lite 5G NE’nin özellikleri, fiyatı nedir? Neler sunuyorlar?

Xiaomi'nin geçen ay tanıtımını yaptığı Xiaomi 11 Lite 5G NE ve 11T serisinin Türkiye satış etiketi belli oldu. İşte Xiaomi 11T, 11T Pro ve 11 Lite 5G NE'nin özellikleri ve fiyatlar...

Xiaomi 11T Lite 5G NE özellikleri

Ekran: 6.55", AMOLED, Full HD+, 90 Hz
İşlemci: Snapdragon 778G 5G
Kamera: 64 MP (ana), 8 MP (ultra geniş açı), 5 MP (tele makro); 20 MP (ön)
Hafıza: 6/8 GB RAM, 128/256 GB Depolama
Pil: 4250 mAh, hızlı şarj 33W
İşletim Sistemi: Android 11, MIUI 12.5
Bağlantı: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, LTE, 5G, NFC

Xiaomi 11T, 11T Pro ve 11 Lite 5G NE’nin özellikleri, fiyatı nedir? Neler sunuyorlar?

Xiaomi 11 Lite 5G NE fiyatları

Xiaomi 11 Lite 5G NE 8GB+256GB - 5.299 TL
Xiaomi 11 Lite 5G NE 8GB+256GB - 5.699 TL
Xiaomi 11 Lite 5G NE 12GB+256GB - 5.999 TL

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Xiaomi 11T, 11T Pro ve 11 Lite 5G NE’nin özellikleri, fiyatı nedir? Neler sunuyorlar?

Xiaomi 11T özellikleri

Ekran: 6.67", AMOLED, Full HD+, 120 Hz
İşlemci: MediaTek Dimensity 1200 Ultra
Kamera: 64 MP (ana), 8 MP (ultra geniş açı), 5 MP (tele makro); 16 MP (ön)
Hafıza: 8 GB RAM, 128/256 GB ROM
Pil: 5000 mAh, hızlı şarj 67W
İşletim Sistemi: Android 11, MIUI 12.5
Bağlantı: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, LTE, 5G, NFC
Renk: Beyaz, Gri ve Degrade Mavi

Xiaomi 11T, 11T Pro ve 11 Lite 5G NE’nin özellikleri, fiyatı nedir? Neler sunuyorlar?

Xiaomi 11T Pro özellikleri

Ekran: 6.67", AMOLED, Full HD+, 120 Hz,
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888
Kamera: 108 MP (ana), 8 MP (ultra geniş açı), 5 MP (tele makro); 16 MP (ön)
Hafıza: 12/8 GB RAM, 128/256 GB ROM
Pil: 5000 mAh, hızlı şarj 120W
İşletim Sistemi: Android 11, MIUI 12.5
Bağlantı: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, LTE, 5G, NFC
Renk: Beyaz, Gri ve Degrade Mavi

Xiaomi 11T, 11T Pro ve 11 Lite 5G NE’nin özellikleri, fiyatı nedir? Neler sunuyorlar?

Xiaomi 11T ve 11T Pro fiyatları

Xiaomi 11T 8GB+256GB - 7.499 TL
Xiaomi 11T Pro 8GB+256GB - 8.499 TL
Xiaomi 11T Pro 12GB+256GB - 8.999 TL

(Donanımhaber)

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