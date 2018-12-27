Xiaomi İstanbul'da yeni mağaza açıyor! İşte Xiaomi telefonların yeni fiyat listesi...

Çinli teknoloji devi Xiaomi, İstanbul'a ikinci bir mağaza daha açıyor. Telefon fiyatları ise... Dünya genelinde düşük fiyatlarıyla dikkat çeken Çinli Xiaomi'nin Türkiye fiyatları hem değişti, hem şaşırttı! Xiaomi Redmi 6A / 32 GB Türkiye fiyatı: 1.099,00 TL Xiaomi Redmi 6 / 32 GB Türkiye fiyatı: 1.299,00 TL Xiaomi Redmi 6 / 64 GB Türkiye fiyatı: 1.399,00 TL Xiaomi Redmi S2 / 32 GB Türkiye fiyatı: 1.699,00 TL Xiaomi Redmi S2 / 64 GB Türkiye fiyatı: 1.999,00 TL Xiaomi Mi A2 Lite / 32 GB Türkiye fiyatı: 1.599,00 TL