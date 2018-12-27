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  • Xiaomi İstanbul'da yeni mağaza açıyor! İşte Xiaomi telefonların yeni fiyat listesi...

'da yeni mağaza açıyor! İşte Xiaomi telefonların yeni fiyat listesi...

Çinli teknoloji devi , 'a ikinci bir mağaza daha açıyor. Telefon fiyatları ise...

Giriş Tarihi: 27.12.2018 09:29 Güncelleme Tarihi: 27.12.2018 09:38
Xiaomi İstanbul'da yeni mağaza açıyor! İşte Xiaomi telefonların yeni fiyat listesi...

Dünya genelinde düşük fiyatlarıyla dikkat çeken Çinli 'nin fiyatları hem değişti, hem şaşırttı!

Xiaomi İstanbul'da yeni mağaza açıyor! İşte Xiaomi telefonların yeni fiyat listesi...

Redmi 6A / 32 GB

fiyatı: 1.099,00

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Xiaomi İstanbul'da yeni mağaza açıyor! İşte Xiaomi telefonların yeni fiyat listesi...

Redmi 6 / 32 GB

fiyatı: 1.299,00

Xiaomi İstanbul'da yeni mağaza açıyor! İşte Xiaomi telefonların yeni fiyat listesi...

Redmi 6 / 64 GB

fiyatı: 1.399,00

Xiaomi İstanbul'da yeni mağaza açıyor! İşte Xiaomi telefonların yeni fiyat listesi...

Redmi S2 / 32 GB

fiyatı: 1.699,00

Xiaomi İstanbul'da yeni mağaza açıyor! İşte Xiaomi telefonların yeni fiyat listesi...

Redmi S2 / 64 GB

fiyatı: 1.999,00

Xiaomi İstanbul'da yeni mağaza açıyor! İşte Xiaomi telefonların yeni fiyat listesi...

Mi A2 Lite / 32 GB

fiyatı: 1.599,00

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