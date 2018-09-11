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Yerli telefon Venus V6 satışta! (İşte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı)

Yerli telefon Venus V6 bugün itibarıyla satışa sunuldu. İşte Venus V6'nın tüm özellikleri ve fiyatları.

Giriş Tarihi: 11.09.2018 20:32 Güncelleme Tarihi: 11.09.2018 20:35
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Yerli telefon Venus V6 satışta! (İşte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı)
Yerli telefon Vestel Venus V6 satışta! (İşte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı)

Türkiye'nin yerli akıllı cep telefonu Venus'ün yeni modeli olan Venus V6 bugün itibarıyla raflardaki yerini aldı.

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Yerli telefon Venus V6 satışta! (İşte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı)
Yerli telefon Vestel Venus V6 satışta! (İşte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı)
Venus V6, biri 13 MP diğeri 5 MP olan çift arka kamerası ile yüksek kalitede fotoğraf çekmeye imkan tanırken, düşük ışık koşulları için de çift tonlu LED flaş da bulunduruyor.
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Yerli telefon Venus V6 satışta! (İşte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı)
Yerli telefon Vestel Venus V6 satışta! (İşte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı)

YÜZ GÜZELLEŞTİRME ÖZELLİĞİ

Yüz güzelleştirme özelliğine sahip V6, hem 8 MP'lik ön kamerasında hem çift arka kamerasında yer alan portre modu sayesinde fotoğrafçılığa merak duyanların ilgisini çekecek.

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Yerli telefon Venus V6 satışta! (İşte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı)
Yerli telefon Vestel Venus V6 satışta! (İşte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı)
Sadece kamerasıyla değil aynı zamanda performansıyla da iddialı Venus V6, 1.8 GHz hızındaki 8 çekirdekli Qualcomm işlemcisi ve 3 GB RAM’i ile oyun severler için de aranılan telefon modeli olacak. Venus V6, hızlı şarj olma, Type-C giriş, IZAT GPS, dahili FM Radyo ve arka yüzeyde parmak izi okuyucu gibi hayatımızı kolaylaştıran teknolojilere de sahip.
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Yerli telefon Venus V6 satışta! (İşte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı)
Yerli telefon Vestel Venus V6 satışta! (İşte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı)
5.7" ekran boyutuna ve 18:9 genişletilmiş görüş alanına sahip olan V6’nın, 2.5D tasarımlı Corning Gorilla Glass 3 ekran camı var. Çizilmelere ve darbelere karşı dayanıklı olmasıyla ön plana çıkan ekranın diğer özellikleri ise 1440x720 HD Plus çözünürlük ve Incell teknolojisi.
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Yerli telefon Venus V6 satışta! (İşte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı)
Yerli telefon Vestel Venus V6 satışta! (İşte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı)

İşte Venus V6'nın tüm özellikleri;

EKRAN

Ekran Boyutu: 5.7"

Çözünürlük: 1440x720

Teknoloji: HD Plus Incell Ekran

Ekran Camı: 2.5D tasarımlı Corning Gorilla Glass 3

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Yerli telefon Venus V6 satışta! (İşte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı)
Yerli telefon Vestel Venus V6 satışta! (İşte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı)

İŞLEMCİ

Qualcomm Snapdragon 450

Android Oreo İşletim Sistemi

Çekirdek Sayısı: 8

İşlemci Hızı: 1.8 GHz

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