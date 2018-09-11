Yerli telefon Vestel Venus V6 satışta! (İşte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı)

YÜZ GÜZELLEŞTİRME ÖZELLİĞİ

Yüz güzelleştirme özelliğine sahip V6, hem 8 MP'lik ön kamerasında hem çift arka kamerasında yer alan portre modu sayesinde fotoğrafçılığa merak duyanların ilgisini çekecek.