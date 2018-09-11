Yerli telefon Vestel Venus V6 satışta! (İşte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı)

Yerli telefon Vestel Venus V6 bugün itibarıyla satışa sunuldu. İşte Venus V6'nın tüm özellikleri ve fiyatları. Türkiye'nin yerli akıllı cep telefonu Venus'ün yeni modeli olan Venus V6 bugün itibarıyla raflardaki yerini aldı. Venus V6, biri 13 MP diğeri 5 MP olan çift arka kamerası ile yüksek kalitede fotoğraf çekmeye imkan tanırken, düşük ışık koşulları için de çift tonlu LED flaş da bulunduruyor. YÜZ GÜZELLEŞTİRME ÖZELLİĞİ Yüz güzelleştirme özelliğine sahip V6, hem 8 MP'lik ön kamerasında hem çift arka kamerasında yer alan portre modu sayesinde fotoğrafçılığa merak duyanların ilgisini çekecek. Sadece kamerasıyla değil aynı zamanda performansıyla da iddialı Venus V6, 1.8 GHz hızındaki 8 çekirdekli Qualcomm işlemcisi ve 3 GB RAM’i ile oyun severler için de aranılan telefon modeli olacak. Venus V6, hızlı şarj olma, Type-C giriş, IZAT GPS, dahili FM Radyo ve arka yüzeyde parmak izi okuyucu gibi hayatımızı kolaylaştıran teknolojilere de sahip. 5.7' ekran boyutuna ve 18:9 genişletilmiş görüş alanına sahip olan V6’nın, 2.5D tasarımlı Corning Gorilla Glass 3 ekran camı var. Çizilmelere ve darbelere karşı dayanıklı olmasıyla ön plana çıkan ekranın diğer özellikleri ise 1440x720 HD Plus çözünürlük ve Incell teknolojisi. İşte Venus V6'nın tüm özellikleri; EKRAN Ekran Boyutu: 5.7' Çözünürlük: 1440x720 Teknoloji: HD Plus Incell Ekran Ekran Camı: 2.5D tasarımlı Corning Gorilla Glass 3 İŞLEMCİ Qualcomm Snapdragon 450 Android Oreo İşletim Sistemi Çekirdek Sayısı: 8 İşlemci Hızı: 1.8 GHz