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'da radikal değişiklik! Beğen ve beğenmedim butonları...

Popüler playlaşım platformu 'da radikal bir değişiklik gerçekleşmek üzere. bünyesinde yer alan YouTube'da bilindiği üzere her videonun altında 'beğendim' ve 'beğenmedim' (/Dislike) butonları yer alıyor. Son gelişmelere göre 'beğenmedim' butonu kaldırılacak. Peki YouTube yönetimi neden böyle bir karar aldı? 'Beğenmedim' butonu ne zaman kaldırılacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 05.02.2019 11:54 Güncelleme Tarihi: 05.02.2019 12:00
YouTube'da radikal değişiklik! Beğen ve beğenmedim butonları...

kullanıcılarını şaşırtacak bir gelişme yaşandı. Sitenin açıldığı ilk günden bu yana videoların altında bulunan 'beğenmedim' butonu her an kaldırılabilir.

YouTube'da radikal değişiklik! Beğen ve beğenmedim butonları...

Oldukça radikal bir kararla birlikte atılacak böylesi bir adımın sebebi ise kasıtlı olarak 'beğenmedim' butonuna basıp yayıncıları geri plana düşürmek isteyenlerin girişimleri...

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YouTube'da radikal değişiklik! Beğen ve beğenmedim butonları...

'a bu konuda uzun süredir şikayet gelirken, konuyla ilgili konuşan YouTube'tan Tom Leung, 'beğenmedim çetesi'ndan bahsetti ve gün geçtikçe bu sorunun büyüdüğüne dikkat çekti.

YouTube'da radikal değişiklik! Beğen ve beğenmedim butonları...

Kullanıcıların azımsanmayacak bir kısmının videoyu dahi izlemen 'beğenmedim' butonuna dokunduğuna işaret eden Leung, bu sorunun söz konusu tuşu doğrudan kaldırmakla çözüleceğine inanıyor.

YouTube'da radikal değişiklik! Beğen ve beğenmedim butonları...

Ancak düğme tamamen kaldırılmayabilir; bunun yerine 'beğenmedim' butonuna basanlara ayrıca yorum yapma zorunluluğu getirilerek neden videonun beğenilmediği hakkında görüş istenebilir.

YouTube'da radikal değişiklik! Beğen ve beğenmedim butonları...

'un bu radikal adımı ne zaman atacağı ise merak konusu. (Hürriyet)

YouTube'da radikal değişiklik! Beğen ve beğenmedim butonları...

YOUTUBE İZLEYEREK KENDİ EVİNİ YAPTI!

ABD'nin eyaletlerinden Arkansas'ta yaşayan Brookins ailesinin annesi Cara, her şeyi bir kenara bırakarak kendini evini inşa etmeye karar verdi. Cara, videolarını izleyerek kendi evini inşa etmeyi başardı.

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