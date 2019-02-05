YouTube'da radikal değişiklik! Beğen ve beğenmedim butonları...
YouTube'da radikal değişiklik! Beğen ve beğenmedim butonları...
Popüler video playlaşım platformu YouTube'da radikal bir değişiklik gerçekleşmek üzere. Google bünyesinde yer alan YouTube'da bilindiği üzere her videonun altında 'beğendim' ve 'beğenmedim' (Like/Dislike) butonları yer alıyor. Son gelişmelere göre 'beğenmedim' butonu kaldırılacak. Peki YouTube yönetimi neden böyle bir karar aldı? 'Beğenmedim' butonu ne zaman kaldırılacak? İşte konuyla ilgili detaylar...
Giriş Tarihi: 05.02.2019 11:54 Güncelleme Tarihi: 05.02.2019 12:00