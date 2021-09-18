Yurt dışından dolandırıcılık amacıyla gönderilen e-postalara dikkat

Vatandaşlara gönderilen e-postalardaki konulardan birisi de "hesabınıza para yattı" şeklinde. Başka bir yöntemde de gönderici, kendi hesabında para olduğunu, ancak bunu çekmek için biraz paraya ihtiyaç duyduğunu, bankadaki parayı çekince yardımcı olana çok büyük meblağlar vereceğini belirtiyor.

Dolandırıcılar, kullanıcılara yurt dışındaki bir yakınında miras kaldığına, hastalık halinde olan ve çok kısa ömrü kaldığını belirten kişinin yüklü mirasını bağışlamak istediğine dair de e-postalar gönderiyor.

Öte yandan, siber saldırganların kullanıcıları "yüksek kazanç sağlayan yatırım" vaadiyle dolandırma girişiminde bulunduğu görülüyor.

Tüm yöntemlerde verilen vaatlerden sonra kullanıcıya e-postadaki linke tıklanılması veya para gönderilmesi isteniyor. Siber saldırganlar, linke tıklandığında kullanıcıya ait kimlik ve banka hesabı bilgilerini ele geçirmeye çalışıyor.