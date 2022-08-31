Giriş Tarihi: 31.08.2022 23:21
Güncelleme Tarihi: 31.08.2022
23:23
Son dakika haberleri: Trabzonspor'dan golcü hamlesi! İspanyollar Maxi Gomez transferini duyurdu
Son dakika transfer haberleri: 8 Eylül'de sona erecek olan transfer sezonunda hareketlilik devam ediyor. Golcüsü Cornelius'u Kopenhag'a satan Trabzonspor, transferde çok konuşulacak bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor. İspanyol basınına göre Bordo-mavili takım, Maxi Gomez için kulübü Valencia ile görüşmelere başladı. İşte son dakika haberinin detayları...