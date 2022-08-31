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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Trabzonspor'dan golcü hamlesi! İspanyollar Maxi Gomez transferini duyurdu
Giriş Tarihi: 31.08.2022 23:21 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022 23:23

Son dakika haberleri: Trabzonspor'dan golcü hamlesi! İspanyollar Maxi Gomez transferini duyurdu

Son dakika transfer haberleri: 8 Eylül'de sona erecek olan transfer sezonunda hareketlilik devam ediyor. Golcüsü Cornelius'u Kopenhag'a satan Trabzonspor, transferde çok konuşulacak bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor. İspanyol basınına göre Bordo-mavili takım, Maxi Gomez için kulübü Valencia ile görüşmelere başladı. İşte son dakika haberinin detayları...

YUNUS EMRE SEL
Son dakika haberleri: Trabzonspor’dan golcü hamlesi! İspanyollar Maxi Gomez transferini duyurdu

Transfer sezonunun bitimine sayılı günler kala son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Süper Lig'de golcü transferi için sürpriz hamleler geliyor.

Son dakika haberleri: Trabzonspor’dan golcü hamlesi! İspanyollar Maxi Gomez transferini duyurdu

Danimarkalı golcüsü Andreas Cornelius'u Kopenhag'a satan Trabzonspor, kadrosuna Umut Bozok'u kattı. Bir golcü transferi daha yapmak isteyen bordo-mavili takım yılıın transferine imza atmaya hazırlanıyor.

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Son dakika haberleri: Trabzonspor’dan golcü hamlesi! İspanyollar Maxi Gomez transferini duyurdu

Fenerbahçe ve Trabzonspor, yeni bir golcü transferi için karşı karşıya geldi. İki takım da Uruguaylı yıldız golcüyü kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı.

Son dakika haberleri: Trabzonspor’dan golcü hamlesi! İspanyollar Maxi Gomez transferini duyurdu

TRABZONSPOR, MAXI GOMEZ'LE ANLAŞTI

Fenerbahçe'nin bir süredir Maxi Gomez ve kulübü Valenci ile yaptığı görüşmeler sonucunda istediği neticeyi alamamıştı.

Son dakika haberleri: Trabzonspor’dan golcü hamlesi! İspanyollar Maxi Gomez transferini duyurdu

İspanyol AS gazetesinin haberine göre Trabzonspor, Maxi Gomez için devreye girdi. Bordo-mavili kulüp, Valencia ile tüm şartlarda anlaşmaya vardı.

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