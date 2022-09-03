Giriş Tarihi: 03.09.2022 09:21
Güncelleme Tarihi: 03.09.2022
09:27
Son dakika haberleri: Ümraniyespor - Trabzonspor maçı sonrası çarpıcı yorum! "Oyunu değiştiren Umut Bozok oldu"
Son dakika haberleri: Süper Lig'in 5. hafta açılış maçında Ümraniyespor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Zorlu maçta Trabzonspor, rakibini Trezeguet'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Maçta Dorukhan Toköz yaşadığı sakatlık sonrası hastaneye kaldırıldı. Maçın ardından SABAH Spor yazarları Bülent Timurlenk ve İskender Günen bugünkü köşe yazılarında çok çarpıcı sözler kaleme aldı. İşte son dakika haberinin detayları...