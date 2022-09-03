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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Ümraniyespor - Trabzonspor maçı sonrası çarpıcı yorum! "Oyunu değiştiren Umut Bozok oldu"
Giriş Tarihi: 03.09.2022 09:21 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022 09:27

Son dakika haberleri: Ümraniyespor - Trabzonspor maçı sonrası çarpıcı yorum! "Oyunu değiştiren Umut Bozok oldu"

Son dakika haberleri: Süper Lig'in 5. hafta açılış maçında Ümraniyespor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Zorlu maçta Trabzonspor, rakibini Trezeguet'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Maçta Dorukhan Toköz yaşadığı sakatlık sonrası hastaneye kaldırıldı. Maçın ardından SABAH Spor yazarları Bülent Timurlenk ve İskender Günen bugünkü köşe yazılarında çok çarpıcı sözler kaleme aldı. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika haberleri: Ümraniyespor - Trabzonspor maçı sonrası çarpıcı yorum! Oyunu değiştiren Umut Bozok oldu

Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında Trabzonspor, ligin yeni ekibi Ümraniyespor'a konuk oldu. Zorlu maçta ilk yarı 0-0 sona ererken, Trabzonspor ikinci yarıda Trezeguet ile bulduğu golle maçı 1-0 kazanmasını bildi. Trezeguet 8 maç sonra Trabzonspor formasıyla golle tanışmış oldu.

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Son dakika haberleri: Ümraniyespor - Trabzonspor maçı sonrası çarpıcı yorum! Oyunu değiştiren Umut Bozok oldu

DORUKHAN TOKÖZ ŞOKU YAŞANIYOR

Bu sezon başta Hamsik ve Peres olmak üzere sakatlıklarla boğuşan Bordo-mavili takımda son olarak dün Dorukhan Toköz de sakatlık yaşadı ve hastaneye kaldırıldı.

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Son dakika haberleri: Ümraniyespor - Trabzonspor maçı sonrası çarpıcı yorum! Oyunu değiştiren Umut Bozok oldu

Maçın ardından SABAH Spor yazarları Bülent Timurlenk ve İskender Günen, karşılaşmayla ilgili yazdıkların köşe yazılarında çok çarpıcı sözler kaleme aldı. İşte o sözler...

Son dakika haberleri: Ümraniyespor - Trabzonspor maçı sonrası çarpıcı yorum! Oyunu değiştiren Umut Bozok oldu

BÜLENT TİMURLENK: TRABZONSPOR'A SONBAHAR, TAKVİMDEN ÖNCE GELDİ

Şampiyonlar Ligi'ne veda, Antalya'da farklı mağlubiyet ve pozisyonsuz tamamlanan Galatasaray derbisi. Hamsik ve Edin Visca'nın sakatlığının üstüne Uğurcan'ın sakatlığıyla Trabzonspor'a sonbahar, takvimden önce geldi.

Son dakika haberleri: Ümraniyespor - Trabzonspor maçı sonrası çarpıcı yorum! Oyunu değiştiren Umut Bozok oldu

Bir buçuk yıldır 3 transfer döneminde önceden gören, işini son dakikalara bırakmayan takım, doğrusu Cornelius'un ayrılığını kısıtlı zamanda ancak bu kadar iyi kapatabilirdi. Dün Ümraniye karşısında ilk yarı bittiğinde Avcı'nın hanesinde 9 hücum yazıyordu. Ama akıllarda kalan tek pozisyon Bakasetas'ın şutuydu.

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