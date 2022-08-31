Sezona 4 maçta 7 puanla başlayan son şampiyon Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri geliyor. Fırtına, golcüsü Andreas Cornelius'u 6 milyon Euro'ya Kopenhag'a satıyor. Bordo-Mavililer, takımla vedalaşan Danimarkalı golcünün yerine iki yıldız isim belirledi. Görüşmeler tüm hızıyla sürerken, transferde son kararı teknik direktör Abdulllah Avcı verecek. İşte son dakika haberinin detayları...