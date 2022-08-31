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Haberler Galeri Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Cornelius'un yerine iki yıldız isim! Kararı Abdullah Avcı verecek
Giriş Tarihi: 31.08.2022 07:11 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022 07:11

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Cornelius'un yerine iki yıldız isim! Kararı Abdullah Avcı verecek

Sezona 4 maçta 7 puanla başlayan son şampiyon Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri geliyor. Fırtına, golcüsü Andreas Cornelius'u 6 milyon Euro'ya Kopenhag'a satıyor. Bordo-Mavililer, takımla vedalaşan Danimarkalı golcünün yerine iki yıldız isim belirledi. Görüşmeler tüm hızıyla sürerken, transferde son kararı teknik direktör Abdulllah Avcı verecek. İşte son dakika haberinin detayları...

YUNUS EMRE SEL
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Cornelius’un yerine iki yıldız isim! Kararı Abdullah Avcı verecek

Sezona 4 maçta 7 puanla başlayan son şampiyon Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri geliyor. Fırtına, golcüsü Andreas Cornelius'u 6 milyon Euro'ya Kopenhag'a satıyor. Bordo-Mavililer, takımla vedalaşan Danimarkalı golcünün yerine iki yıldız isim belirledi. Görüşmeler tüm hızıyla sürerken, transferde son kararı teknik direktör Abdulllah Avcı verecek. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Cornelius’un yerine iki yıldız isim! Kararı Abdullah Avcı verecek

Trabzonspor'a 10 Ağustos 2021 tarihinde transfer olan ve 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Andreas Cornelius ayrılık hazırlığında...

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Cornelius’un yerine iki yıldız isim! Kararı Abdullah Avcı verecek

Danimarkalı santrfor, futbola başladığı takım olan Kopenhag'a geri dönmek için teknik ekip ve yönetimden izin istedi.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Cornelius’un yerine iki yıldız isim! Kararı Abdullah Avcı verecek

Bu gelişmenin ardından Bordo-Mavililer, oyuncuya "Kopenhag resmi teklifle gelsin, değerlendirmeye alalım" cevabını verdi.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Cornelius’un yerine iki yıldız isim! Kararı Abdullah Avcı verecek

DANİMARKA'DA SON GÜN
Danimarka kulübü ise Trabzonspor'a 6 milyon Euro bonservis önerisinde bulundu. Bordo-mavililerin teklife sıcak baktığı ve ödeme detaylarının görüşüldüğü belirtildi.

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