Giriş Tarihi: 31.08.2022 07:11
Güncelleme Tarihi: 31.08.2022
07:11
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Cornelius'un yerine iki yıldız isim! Kararı Abdullah Avcı verecek
Sezona 4 maçta 7 puanla başlayan son şampiyon Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri geliyor. Fırtına, golcüsü Andreas Cornelius'u 6 milyon Euro'ya Kopenhag'a satıyor. Bordo-Mavililer, takımla vedalaşan Danimarkalı golcünün yerine iki yıldız isim belirledi. Görüşmeler tüm hızıyla sürerken, transferde son kararı teknik direktör Abdulllah Avcı verecek. İşte son dakika haberinin detayları...