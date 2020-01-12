2020’de gitsem gitsem nereye gitsem diye düşünenlere müthiş öneriler!

Boston, ABD

Yaklaşık bir yıldır dilimde ve aklımda hep Boston var, doğum günümde de Boston'daydım diye pek bir eleştiri aldım. Ama listede Boston'u görünce bir rahatladım. Neden mi Boston? Hem yemeiçme sektöründe, otel ve turizm alanında hem de üniversite ve sanayi anlamında ABD'nin en fazla kalkınan şehirlerinden biri. Four Seasons, 61 katlı bir binada 215 odası ve otel bünyesinde hizmet veren Japon restoranı Zuma ile Boston'da açıldı. Ayrıca sanat bakımından da şehir durmuyor. Yayoi Kusama'nın bir yapıtı kalıcı olarak Boston Çağdaş Sanat Müzesi'ne dahil oldu.