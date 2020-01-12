2020’de gitsem gitsem nereye gitsem diye düşünenlere müthiş öneriler!

Asheville, Kuzey Karolina
ABD deyince hemen aklınıza New York, Miami, Los Angeles gibi metropoller gelmesin... Bu yılın çıkış yapan yeri Asheville. Kuzey Karolina eyaletinde yer alan ufak bir şehre gidiyoruz anlayacağınız. Neden mi?.. Bu yıl ABD'nin jet seti düğünlerini bile bu tarz kasabalarda yapıyor. Çiftlik konsepti yükselişte anlayacağınız. Asheville ise birçok sanatçıya, müzisyene, yeme-içme servisinde çalışan kesime ev sahipliği yapıyor. Tarladan masaya konsepti burada hüküm sürüyor. Öyle ki düğünlerde kızarmış tavuk servis etmek bile cool yani havalı duruyor. Ashville Sanat Müzesi de kasım ayında heykel bahçesi ile birlikte genişleyerek yeniden açıldı. Yemek festivalleri ve şehirdeki iddialı mekanların sayısında da artış yaşanıyor. Misal canlı müzik mekanı Asheville Beauty Academy, Golden Pineapple ve Beer City gibi popüler barlar açıldı.