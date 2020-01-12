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2020’de gitsem gitsem nereye gitsem diye düşünenlere müthiş öneriler!

Klasik rotalardan sıkılanlar için 2020 yılında seyahat edilmesi gereken en iyi destinasyonlar listesi hazırlandı. listeye 23. sıradan girdi.

BURCU ALDİNÇ Turizm
Giriş Tarihi: 12.01.2020 11:10 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020 11:31
2020’de gitsem gitsem nereye gitsem diye düşünenlere müthiş öneriler!

Klasik rotalardan sıkılanlar için 2020 yılında seyahat edilmesi gereken en iyi destinasyonlar listesi hazırlandı. listeye 23. sıradan girdi.

2020’de gitsem gitsem nereye gitsem diye düşünenlere müthiş öneriler!

Dünya kazan, biz kepçe... Gez gez bitmez değil mi? Peki ama nereleri gezmeli? Seyahat dergisi Travel+Leisure 2020'de gezilmesi gereken 50 destinasyon listesini yayınladı. Ben sayfada yer bulabildiğim kadarını şimdi sizlerle paylaşıyorum. Bu listeler nasıl hazırlanıyor, onu da hemen belirtelim. O ülkede açılan sergiler, gerçekleşen festivaller, sanatsal olaylar, açılacak olan lüks otel ve restoranlar bu listelerin belirlenmesinde önemli rol oynuyor. Bu arada listenin 23. sırasında hem Havalimanı hem de yeni sanat galerileri ve müzeleriyle İstanbul da yer alıyor.

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2020’de gitsem gitsem nereye gitsem diye düşünenlere müthiş öneriler!

Addis Ababa, Etiyopya

2020 yılında ziyaret edilecek ülkeler listesinin ilk sırasında Etiyopya ve Afrika Birliği'nin başkenti Addis Ababa yer alıyor. Şaşırdık mı?..Aslında çok da değil. 2 Nisan 2018 yılından itibaren ülkenin başbakanı olan Abiy Ahmet Ali, ülkesi ile komşu ülke Eritre arasındaki sınır çatışmasını çözmedeki etkinliği nedeniyle geçen yıl Nobel Barış Ödülü almıştı. Peki ama 80 farklı dilin konuşulduğu bu coğrafya neden bu yıl bu kadar önemli oldu? Maddelerin başında halkın ziyaretine açılan 19.yüzyıldan kalma Menelik Sarayı büyük önem taşıyor. Ayrıca Etiyopyalı sanatçı Elias Sime halka açık bir park tasarladı. 20 yıllık bir çalışmadan sonra Zoma Müzesi de ziyarete açıldı. Hatta aralık ayında müzede fotoğraf bienali gerçekleşek.

2020’de gitsem gitsem nereye gitsem diye düşünenlere müthiş öneriler!

Boston, ABD

Yaklaşık bir yıldır dilimde ve aklımda hep Boston var, doğum günümde de Boston'daydım diye pek bir eleştiri aldım. Ama listede Boston'u görünce bir rahatladım. Neden mi Boston? Hem yemeiçme sektöründe, otel ve alanında hem de üniversite ve sanayi anlamında ABD'nin en fazla kalkınan şehirlerinden biri. Four Seasons, 61 katlı bir binada 215 odası ve otel bünyesinde hizmet veren Japon restoranı Zuma ile Boston'da açıldı. Ayrıca sanat bakımından da şehir durmuyor. Yayoi Kusama'nın bir yapıtı kalıcı olarak Boston Çağdaş Sanat Müzesi'ne dahil oldu.

2020’de gitsem gitsem nereye gitsem diye düşünenlere müthiş öneriler!

Kayserya, İsrail

Kayserya, israil'de bir antik liman kenti. şehir tel Aviv ve Hayfa'nın tam ortasında yer alıyor. Bu da yaklaşık 45 kilometre yol anlamına geliyor. Şehir antikle moderni bir arada sunduğu için cazibe merkezine dönüşüyor. Eski limanda hizmet veren Helena Restaurant gibi eski reçetelere sadık kalan mekanlar da şehrin popülerleşmesinde rol oynuyor. Ayrıca dalış meraklıları için Old Caesarea Diving Center gibi alanında uzman yerler var.

2020’de gitsem gitsem nereye gitsem diye düşünenlere müthiş öneriler!

Asheville, Kuzey Karolina

ABD deyince hemen aklınıza New York, Miami, Los Angeles gibi metropoller gelmesin... Bu yılın çıkış yapan yeri Asheville. Kuzey Karolina eyaletinde yer alan ufak bir şehre gidiyoruz anlayacağınız. Neden mi?.. Bu yıl ABD'nin jet seti düğünlerini bile bu tarz kasabalarda yapıyor. Çiftlik konsepti yükselişte anlayacağınız. Asheville ise birçok sanatçıya, müzisyene, yeme-içme servisinde çalışan kesime ev sahipliği yapıyor. Tarladan masaya konsepti burada hüküm sürüyor. Öyle ki düğünlerde kızarmış tavuk servis etmek bile cool yani havalı duruyor. Ashville Sanat Müzesi de kasım ayında heykel bahçesi ile birlikte genişleyerek yeniden açıldı. Yemek festivalleri ve şehirdeki iddialı mekanların sayısında da artış yaşanıyor. Misal canlı müzik mekanı Asheville Beauty Academy, Golden Pineapple ve Beer City gibi popüler barlar açıldı.

2020’de gitsem gitsem nereye gitsem diye düşünenlere müthiş öneriler!

Barbados

Karayipler'de doğanın cömert davrandığı bir ada ülkesine, 'a gidiyoruz bu kez. Ülkenin ilk kadın başbakanı Mia Mottley tüm Bajan kökenli vatandaşlarını 2020 yılında köklerini kutlamak için Barbados'a davet etti. 52 hafta kutlanacak festivalde sokak törenleri, geçitler, konserler sanat etkinlikleri eksik olmayacak.

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