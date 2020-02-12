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’da bu 6 yeri mutlaka görmelisiniz!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında turizm hakkında önemli bir haberi kamuoyuna duyurdu. Başkan Erdoğan, 2020'yi 'Patara Yılı' olarak ilan etti. 'nin en renkli ve en turistik noktalarından biri olan tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Türkiye'nin en çok antik kente sahip ili kültürel zenginlikleri içerisinde barındırmaktadır. Tarihi ve kültürel özellikleri içerisinde barındıran şehir doğa harikası şelaleler, buram buram tarih kokan antik kentler, müzeler ve tarihi alanları da içerisinde barındırıyor. Antalya'da mutlaka gezip görmeniz gereken 6 yer…

Giriş Tarihi: 12.02.2020 16:10 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020 16:35
Antalya’da bu 6 yeri mutlaka görmelisiniz!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında turizm hakkında önemli bir haberi kamuoyuna duyurdu. Başkan Erdoğan, 2020'yi 'Patara Yılı' olarak ilan etti. 'nin en renkli ve en turistik noktalarından biri olan tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Türkiye'nin en çok antik kente sahip ili kültürel zenginlikleri içerisinde barındırmaktadır. Tarihi ve kültürel özellikleri içerisinde barındıran şehir doğa harikası şelaleler, buram buram tarih kokan antik kentler, müzeler ve tarihi alanları da içerisinde barındırıyor. Antalya'da mutlaka gezip görmeniz gereken 6 yer…

Antalya’da bu 6 yeri mutlaka görmelisiniz!

1. PATARA ANTİK KENTİ

PATARA ANTİK KENTİ TARİHİ

Likya Birliği'nin başkentliğini üstlenen Patara, M.Ö.13. yüzyıla ait Hitit metinlerinde "Patar" olarak geçiyor. Tarihi ve arkeolojik önemi büyük olan Patara Antik Kenti, Ksanthos Vadisi'nde denize açılabilecek tek yer olması nedeniyle yüzyıllarca ayakta kalmıştır. Önemli kehanet merkezlerinden Patara, M.Ö. 2. Yüzyıl başında Seleukos Krallığı'nca kontrol edilmeye başladığında Likya'nın başkenti olarak kabul edilmiştir.

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Antalya’da bu 6 yeri mutlaka görmelisiniz!

PATARAYA NASIL GİDİLİR?

Patara Antik Kenti Kalkana 16 km, Kaşa ise 42,5 km uzaklıktadır. Kaş Fethiye karayolunun 10. km de Ova Beldesi girişindeki göbekten sahile Patara (Gelemiş Köyü) yönüne dönülerek ulaşılır. Karayolu üstündeki göbekte büyük yönlendirici tabelalar yer almaktadır. Gelemiş Köyünü geçince gişelerden giriş yapılıyor ve başlıyor.

PATARA ANTİK KENTİNDE NE YAPILIR?

Patara Antik Kenti geniş bir alana yayılmıştır. Gezi planı yaparken geniş bir zaman ayırmakta ve yürüyüş yapmaya hazırlıklı olmakta yarar var. Antik kentin devamında meşhur Patara Plajının halka açık kısmına ulaşılmaktadır.

Antalya’da bu 6 yeri mutlaka görmelisiniz!

2. HADRİANUS KAPISI (ÜÇ KAPILAR)

İmparator Hadrianus'un 'ya gelişi dolayısıyla MS 130 yılında yaptırılmıştır. Hadrianus Kapısı antik limanı çevreleyen surlar üstünde Atatürk Caddesin de bulunur ve Kaleiçine girişlerin en önemli noktasıdır. Halk arasında Üç Kapılar diye de anılan yapı Antalya'nın en iyi korunmuş ve simge tarihi eserlerinden biridir.

Antalya’da bu 6 yeri mutlaka görmelisiniz!

M.Ö. 130 yılında yapılan Hadrianus Kapısı veya Üçkapılar, 'da kenti çevreleyen sur üzerindeki anıtsal kapılardan biridir. Mermer kapı da denir. Ayrıca surlar içindeki eski Antalya kentinin kapılarından biri de bugün yaygın ismiyle "Üç Kapılar" şeklinde de anılır. Tarihi adıyla 130 yılında Roma İmparatoru Hadrianus'un Antalya'yı ziyareti sırasında, ona hitaben yapılmıştır. Üç gözlü olan kapının Latince bir kitabesi vardır. Tarihi üç kapıları gezerken Latince kitabeleri incelemeyi de unutmayın.

Antalya’da bu 6 yeri mutlaka görmelisiniz!

3. MANAVGAT ŞELALESİ

'nın Manavgat ilçesinde bulunan şelale, ilçe merkezine 3 km, Antalya il merkezine de yaklaşık 72 km uzaklıktadır. Adını ilçe merkezinden alan Manavgat Şelalesi, 3 – 4 metre yükseklikten dökülmektedir. Şelale çevresinde piknik yapabileceğiniz ve keyifli vakir geçirebileceğiniz alanlar fazlasıyla bulunmaktadır. Özellikle Antalya ve çevresinde yaşayanlar için hafta sonları şehir gürültüsünden uzak doğayla iç içe günübirlik tatil imkanı sunan Manavgat Şelalesi, doğanın insanlara sunmuş olduğu en güzel yerlerden birisi

Antalya’da bu 6 yeri mutlaka görmelisiniz!

MANAVGAT ŞELALESİNDE NELER YAPILIR?

Şelalenin bulunduğu alanda yemek yiyebileceğiniz, sıcak soğuk birşeyler içebileceğiniz mekanlar bulunmaktadır. Buraya kadar gelmişken balık yemenizi tavsiye edebiliriz. Yine bu bölgede piknik yapabilir, rafting yapabilir, jeep ile safarilere katılabilirsiniz. Manavgat Şelalesi yanında; araç park yerleri, tuvalet, kitap, hediyelik eşya, büfe gibi temel ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz yerler de bulunmaktadır.

MANAVGAT ŞELALESİ NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Şelaleye ulaşım oldukça kolaydır. Dilerseniz şahsi aracınızla dilerseniz otobüsler ile şelaleye ulaşım sağlayabilirsiniz. İstanbul'a 800, Ankara'ya ise 622 km uzaklıktadır. Ayrıca şelale Havaliman'ına 60 km mesafededir.

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