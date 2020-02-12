Antalya’da bu 6 yeri mutlaka görmelisiniz!

MANAVGAT ŞELALESİNDE NELER YAPILIR?

Şelalenin bulunduğu alanda yemek yiyebileceğiniz, sıcak soğuk birşeyler içebileceğiniz mekanlar bulunmaktadır. Buraya kadar gelmişken balık yemenizi tavsiye edebiliriz. Yine bu bölgede piknik yapabilir, rafting yapabilir, jeep ile safarilere katılabilirsiniz. Manavgat Şelalesi yanında; araç park yerleri, tuvalet, kitap, hediyelik eşya, büfe gibi temel ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz yerler de bulunmaktadır.

MANAVGAT ŞELALESİ NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Şelaleye ulaşım oldukça kolaydır. Dilerseniz şahsi aracınızla dilerseniz otobüsler ile şelaleye ulaşım sağlayabilirsiniz. İstanbul'a 800, Ankara'ya ise 622 km uzaklıktadır. Ayrıca şelale Antalya Havaliman'ına 60 km mesafededir.