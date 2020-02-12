Antalya’da bu 6 yeri mutlaka görmelisiniz!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında turizm hakkında önemli bir haberi kamuoyuna duyurdu. Başkan Erdoğan, 2020'yi 'Patara Yılı' olarak ilan etti. Türkiye'nin en renkli ve en turistik noktalarından biri olan Antalya tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Türkiye'nin en çok antik kente sahip ili kültürel zenginlikleri içerisinde barındırmaktadır. Tarihi ve kültürel özellikleri içerisinde barındıran şehir doğa harikası şelaleler, buram buram tarih kokan antik kentler, müzeler ve tarihi alanları da içerisinde barındırıyor. Antalya'da mutlaka gezip görmeniz gereken 6 yer…