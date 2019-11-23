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’in rengi sonbahar

Yılın her mevsiminde farklı güzellikleri ve renkleri barındıran 'te yaprakların solmaya başlamasıyla Büyükşehir Belediyesi park ve rekreasyon alanları adeta görsel bir şölen sunuyor.

İHA Turizm
Giriş Tarihi: 23.11.2019 11:50
Başkent’in rengi sonbahar

Yılın her mevsiminde farklı güzellikleri ve renkleri barındıran 'te yaprakların solmaya başlamasıyla Büyükşehir Belediyesi park ve rekreasyon alanları adeta görsel bir şölen sunuyor.

Başkent’in rengi sonbahar

Sonbahar mevsiminin etkisini gösterdiği şu günlerde tüm canlılara ev sahipliği yapan rekreasyon alanları ve parklar, Başkentlilerin de buluşma noktası olmayı sürdürüyor.

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Başkent’in rengi sonbahar

SONBAHARDA ANKARA'DA OLMAK

Başkent’in rengi sonbahar

Gençlik Parkı'ndan Seğmenler Parkı'na, Dikmen Vadisi'nden Kurtuluş Parkı'na, 30 Ağustos Zafer Parkı'ndan Mogan Park'a, Çubuk Karagöl'den Göksu'ya kadar tüm rekreasyon alanları sonbaharın renklerini içinde barındırıyor.

Başkent’in rengi sonbahar

Bisiklete binen, yürüyüş yapan, kitap okuyan, arkadaşlarıyla sohbet eden Başkentliler; sarı, yeşil, kırmızı ve kahverenginin tüm tonlarına ev sahipliği yapan ağaçlar ile dökülen yaprakları fotoğraf karelerine nakşediyor.

Başkent’in rengi sonbahar
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Başkent’in rengi sonbahar
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