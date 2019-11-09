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ve , sonbahar güzelliğine büründü

"Tabiatın kalbi" olarak adlandırılan Batı 'in doğayla iç içe iki ili ve 'de bulunan milli parklar ve yaylalar, sonbahar mevsiminin tüm renklerini barındırıyor.

Giriş Tarihi: 09.11.2019 14:10 Güncelleme Tarihi: 09.11.2019 14:11
Bolu ve Düzce, sonbahar güzelliğine büründü

"Tabiatın kalbi" olarak adlandırılan Batı 'in doğayla iç içe iki ili ve 'de bulunan milli parklar ve yaylalar, sonbahar mevsiminin tüm renklerini barındırıyor.

Bolu ve Düzce, sonbahar güzelliğine büründü

Ankara ve İstanbul gibi iki metropol kent arasında yer alan, merkeze 45 kilometre uzaklıkta bulunan Yedigöller'de sonbaharda yaşanan renk cümbüşü, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen tatilcileri bölgeye çekiyor.

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Bolu ve Düzce, sonbahar güzelliğine büründü

Bölgeye akın eden yerli ve yabancı turistler, gece kamp kurarak eşsiz güzelliğin tadını çıkarıyor.

Bolu ve Düzce, sonbahar güzelliğine büründü

Yeşil, sarı ve kahverenginin bütün tonlarının harmanlandığı Yedigöller Milli Parkı, sonbaharın son günlerinde bu renk cümbüşüyle fotoğraf tutkunlarını adeta büyülüyor.

Bolu ve Düzce, sonbahar güzelliğine büründü

Deniz ve ormanın birleştiği kent 'de ise Samandere ve Güzeldere tabiat parkları ve şelaleleri ile Pürenli, Balıklı, Derebalık, Hira ve Kardüz yaylaları da doğaseverlerin adeta akınına uğruyor.

Bolu ve Düzce, sonbahar güzelliğine büründü

BATI KARADENİZ'İN İNCİSİ AKÇAKOCA'DA RENK CÜMBÜŞÜ

"Batı 'in incisi" olarak adlandıran Akçakoca ilçesinde de sonbahar, denizin mavisiyle birleşerek seyri doyumsuz görüntüler oluşturuyor.

Bolu ve Düzce, sonbahar güzelliğine büründü

Akçakoca'daki 8 asırlık Ceneviz Kalesi'nde yer alan ağaçlar da sarı kahverengi ve yeşil tonları ile görenleri cezbediyor.

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