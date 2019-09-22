Derin bir nefes alın Lugano’dasınız

Lugano son yıllarda gittikçe popülerleşen bir şehir... Alplerin kıyısında, tertemiz gölü ve ormanıyla insanı cezbediyor. Bisiklet sporcularının da tur için tercih ettiği bu şehir ve çevresi, tam bir oksijen deposu... Lugano son yıllarda gittikçe popülerleşen bir şehir... Alplerin kıyısında, tertemiz gölü ve ormanıyla insanı cezbediyor. Bisiklet sporcularının da tur için tercih ettiği bu şehir ve çevresi, tam bir oksijen deposu... İsviçre denince akla gelen ilk şehirler hangisidir; Lozan, Basel, Zürih... Biraz daha meraklı iseniz arkadan Cenevre, Luzern ve St. Gallen de gelir. Ya Lugano? İsviçre'nin komşu ülke İtalya ile sınır komşuluğu yapan, doyamayacağınız kadar yeşilin yani ormanın hakim olduğu bir şehir... Şehri turistik yapan en önemli özelliği ise iki ülkeye yayılan Lugano Gölü'ne sahip olması. Ormanlarla kaplı Lugano gölü kıyıları, İtalyan Alplerindeki büyük göllere göre daha dik ve ıssız. Şehri büyüleyici kılan da bu gölün yapısı. Göl, Lugano'nun düşük nüfusu, yaya ve bisikletin öncelikli tutulduğu trafiğiyle temiz kalabilmiş. Şehrin içindeki göl bisikleti, kano ve beach, tekne turu gibi etkinliklerle vakit geçirip doğal güzellikleri temaşa edebiliyorsunuz. Turizmin kaçınılmaz olarak yemek ile iç içe olduğunu unutmadan Lugano'daki restoranlara göz atalım. AQUA RESTAURANT Lugano'da göl manzaralı seçkin restoranlardan biri Aqua. Genç ve işini bilen garsonların yönlendirmesiyle kendinizi ön taraftaki tertemiz masalarda buluyorsunuz. Menü ile ilgili gayet aydınlatıcı bilgilere sahipler. Tattığımız yemeklerin istisnasız hepsi çok lezzetliydi. Özellikle vegan burger ve safranlı risotto tavsiye edilir. Tatlı olarak ise limonlu ve çilekli parfenin tadı damağımızda kaldı. Yediğiniz yemekler, ödediğiniz hesaba değiyor. CAFE VANINI Lugano'nun en bilinen kafesi. Özellikle meydandaki dondurmacısı açık ara şehrin en iyisi. Hem meydanı seyredip hem de güzel bir kahve eşliğinde farklı tatlılar ve sandviçleri tadabiliyorsunuz. Bizim tavsiyemiz mutlaka ve mutlaka bitter çikolata ve sütlü dondurma. Klasik Türk dondurmalarından farklı olarak kremanın hakim olduğu, gelato dedikleri bir dondurma çeşidine sahipler.