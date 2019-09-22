Derin bir nefes alın Lugano’dasınız

CAFE VANINI

Lugano'nun en bilinen kafesi. Özellikle meydandaki dondurmacısı açık ara şehrin en iyisi. Hem meydanı seyredip hem de güzel bir kahve eşliğinde farklı tatlılar ve sandviçleri tadabiliyorsunuz. Bizim tavsiyemiz mutlaka ve mutlaka bitter çikolata ve sütlü dondurma. Klasik Türk dondurmalarından farklı olarak kremanın hakim olduğu, gelato dedikleri bir dondurma çeşidine sahipler.