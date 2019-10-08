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'da balonlar 437 bin kişiyi uçurdu

bölgesinin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini kuş bakışı izlemek isteyen turistlerin talep gösterdiği sıcak hava balon turuna bu yılın 9 aylık diliminde 437 bin 516 kişi katıldı. Ekonomiye ciddi katkı sağlayan turdan yaklaşık 78 milyon avro gelir elde edildi. 'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya, peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, yer altı yerleşim merkezleri, kayadan oyma tarihi manastırları ve ilginç coğrafi şekilleriyle konuklarına hayranlık uyandıran bir manzara sunuyor.

Giriş Tarihi: 08.10.2019 11:54
Kapadokya'da balonlar 437 bin kişiyi uçurdu
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Kapadokya'da balonlar 437 bin kişiyi uçurdu
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Kapadokya'da balonlar 437 bin kişiyi uçurdu
Kapadokya'da balonlar 437 bin kişiyi uçurdu
Kapadokya'da balonlar 437 bin kişiyi uçurdu
Kapadokya'da balonlar 437 bin kişiyi uçurdu
Kapadokya'da balonlar 437 bin kişiyi uçurdu
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